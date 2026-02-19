https://ria.ru/20260219/opasnost-2075360793.html
В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 19.02.2026
ленинградская область
На территории Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА