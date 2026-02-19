Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:16 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/opasnost-2075360793.html
В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА
В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 19.02.2026
В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T02:16:00+03:00
2026-02-19T02:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ленинградская область
александр дрозденко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074622311_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61478b9b803f825bc07755b7edca9834.jpg
https://ria.ru/20260219/ataka-2075356396.html
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074622311_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a4ebb5c2d285e943c9bb8f2c16fb2175.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, ленинградская область, александр дрозденко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ленинградская область, Александр Дрозденко
В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА

На территории Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗРК "Тор"
ЗРК Тор - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
ЗРК "Тор". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
"Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета", - написал Дрозденко в Telegram-канале.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Резервуар Великолукской нефтебазы загорелся после атаки БПЛА
Вчера, 01:29
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЛенинградская областьАлександр Дрозденко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала