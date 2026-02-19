Музей Победы и РИА Новости представят фотовыставку "Время героев"

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Музей Победы и РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 20 февраля представят фотовыставку "Время героев", сообщила пресс-служба музея.
"Двадцатого февраля Музей Победы и РИА Новости представят фотографический проект "Время героев". Выставка откроется в филиале музея на Поклонной горе – в Музее "Главные Оружейные Реликвии Армии" (Музей Г.О.Р.А.)", - сообщили в пресс-службе музея.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкКонстантин Яшин, ветеран СВО, начальник штаба, исполняющий обязанности командира добровольческого отряда БАРС-6, участник президентской программы "Время героев, генеральный директор НПЦ БАС "Самара" на набережной города Тольятти.
Константин Яшин, ветеран СВО, начальник штаба, исполняющий обязанности командира добровольческого отряда БАРС-6, участник президентской программы "Время героев, генеральный директор НПЦ БАС "Самара" на набережной города Тольятти.
© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкИгорь Александрович Воробьев, директор волгоградского филиала центра "Воин", председатель Волгоградской областной общественной организации участников специальной военной операции на территории Мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде. Командир штурмового отделения отряда "Бессмертный Сталинград" во время участия в Специальной военной операции.
Игорь Александрович Воробьев, директор волгоградского филиала центра "Воин", председатель Волгоградской областной общественной организации участников специальной военной операции на территории Мемориального комплекса "Героям Сталинградской битвы" на Мамаевом кургане в Волгограде. Командир штурмового отделения отряда "Бессмертный Сталинград" во время участия в Специальной военной операции.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРустам Сайфуллин, Герой Российской Федерации, полковник, заместитель начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища на пешеходной улице в центре Тюмени.
Рустам Сайфуллин, Герой Российской Федерации, полковник, заместитель начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища на пешеходной улице в центре Тюмени.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкИван Клещерёв, Герой России, гвардии полковник, руководитель отделения ассоциации ветеранов СВО в г.о. Балашиха на площади Славы в городе Балашихе, Московская область
Иван Клещерёв, Герой России, гвардии полковник, руководитель отделения ассоциации ветеранов СВО в г.о. Балашиха на площади Славы в городе Балашихе, Московская область
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНиколай Ларков, кадровый военный в звании майор, ветеран СВО, преподаватель ТВВИКУ (Тюменское высшее военно-инженерное командное училище), спортсмен на пешеходном Мосту Влюбленных в Тюмени.
Николай Ларков, кадровый военный в звании майор, ветеран СВО, преподаватель ТВВИКУ (Тюменское высшее военно-инженерное командное училище), спортсмен на пешеходном Мосту Влюбленных в Тюмени.
Открытие выставки приурочено ко Дню защитника Отечества.
"Сегодня наши воины в зоне СВО защищают право народов на самоопределение и независимость, право следовать традициям предков, справедливый миропорядок. Они с честью и достоинством выполняют свой долг. Страна должна знать своих героев, а они должны знать, что нужны своей стране, – вот главная идея этой выставки. Опыт и компетенции ветеранов СВО, вернувшихся из зоны боевых действий, востребованы везде – и на госслужбе, и в деле воспитания подрастающих поколений. Доказавшие свою преданность России, они - пример для многих из нас. Только у той страны есть будущее, которая уважает, помнит и чтит своих героев", - отметил генеральный директор медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев.
В планшетную экспозицию войдут портреты героев, снятые в местах, которые связаны с их текущей профессиональной деятельностью. Фотографии сделаны в Москве, Подмосковье, Тюмени, Волгограде, Самаре, Уфе и других городах. Дополняют выставку репортажные фотографии, сделанные во время парада на Красной площади в Москве. Посетители увидят снимки фотокорреспондентов РИА Новости Станислава Красильникова, Владимира Астапковича, Григория Сысоева, Алексея Никольского, Кристины Кормилицыной, Александра Кряжева, Кирилла Браги, Кирилла Зыкова, Евгения Биятова и других.
"В преддверии Дня защитника Отечества мы открываем выставку, посвященную российским воинам, героям специальной военной операции. Мы видим на этих фотографиях мужественных, волевых людей, доказывающих верность Родине как на поле боя, так и в мирной жизни. Когда вглядываешься в их лица, то понимаешь, что всех их объединяет главное - любовь и преданность своей стране", - подчеркнул генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.
В пресс-службе добавили, что выставка будет работать в филиале Музея Победы до апреля 2026 года. Кроме того, в течение этого года планшетная экспозиция "Время героев" будет демонстрироваться в десятках музеев России. Выставку покажут федеральные, региональные и школьные музеи - партнеры Международного проекта "Территория Победы".
Международный проект "Территория Победы" стартовал в 2017 году по инициативе Музея Победы. Он направлен на создание единого музейного и информационного пространства для популяризации военной истории XX века. Проект объединяет более 300 музеев.