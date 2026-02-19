Музей Победы и РИА Новости представят фотовыставку "Время героев"

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Музей Победы и РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 20 февраля представят фотовыставку "Время героев", сообщила пресс-служба музея.

"Двадцатого февраля Музей Победы и РИА Новости представят фотографический проект "Время героев". Выставка откроется в филиале музея на Поклонной горе – в Музее "Главные Оружейные Реликвии Армии" (Музей Г.О.Р.А.)", - сообщили в пресс-службе музея.

Открытие выставки приурочено ко Дню защитника Отечества.

"Сегодня наши воины в зоне СВО защищают право народов на самоопределение и независимость, право следовать традициям предков, справедливый миропорядок. Они с честью и достоинством выполняют свой долг. Страна должна знать своих героев, а они должны знать, что нужны своей стране, – вот главная идея этой выставки. Опыт и компетенции ветеранов СВО, вернувшихся из зоны боевых действий, востребованы везде – и на госслужбе, и в деле воспитания подрастающих поколений. Доказавшие свою преданность России , они - пример для многих из нас. Только у той страны есть будущее, которая уважает, помнит и чтит своих героев", - отметил генеральный директор медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев

"В преддверии Дня защитника Отечества мы открываем выставку, посвященную российским воинам, героям специальной военной операции. Мы видим на этих фотографиях мужественных, волевых людей, доказывающих верность Родине как на поле боя, так и в мирной жизни. Когда вглядываешься в их лица, то понимаешь, что всех их объединяет главное - любовь и преданность своей стране", - подчеркнул генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

В пресс-службе добавили, что выставка будет работать в филиале Музея Победы до апреля 2026 года. Кроме того, в течение этого года планшетная экспозиция "Время героев" будет демонстрироваться в десятках музеев России. Выставку покажут федеральные, региональные и школьные музеи - партнеры Международного проекта "Территория Победы".