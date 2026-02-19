Рейтинг@Mail.ru
К уборке снега в Москве привлекли максимальное число коммунальщиков - РИА Новости, 19.02.2026
19:35 19.02.2026 (обновлено: 23:19 19.02.2026)
К уборке снега в Москве привлекли максимальное число коммунальщиков
К уборке снега в Москве привлекли максимальное число коммунальщиков - РИА Новости, 19.02.2026
К уборке снега в Москве привлекли максимальное число коммунальщиков
Столица России столкнулась с экстраординарным вызовом, специалисты городского хозяйства в усиленном режиме устраняют последствия мощного снегопада, сообщил мэр... РИА Новости, 19.02.2026
Городские службы ликвидируют последствия сильного снегопада
На Москву в очередной раз обрушился снежный циклон. Специалисты Комплекса городского хозяйства осуществляют непрерывный мониторинг состояния дорог. Проводят сплошное механизированное прометание проезжей части улиц и ключевых магистралей, пешеходных зон с последующей противогололедной обработкой. Под особым контролем – подходы к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам социальной сферы. Цикл работ будет повторять в соответствии с погодной ситуацией. Все городские службы работают в усиленном режиме.
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Столица России столкнулась с экстраординарным вызовом, специалисты городского хозяйства в усиленном режиме устраняют последствия мощного снегопада, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Все городские службы с начала января, включая коммунальные и инженерные службы, задействованы в ликвидации последствий", — написал он на платформе MAX.
Бьет все рекорды: как Москва справляется с последствиями мощного снегопада
Сильный снегопад к полудню охватил всю территорию столичного региона. По прогнозу синоптиков, он станет сильнейшим за всю зиму и может войти в тройку самых мощных в феврале за всю историю наблюдений.
Циклон "Валли" принес ветер с порывами до 17 метров в секунду и сильную метель. Выпала почти половина — 49% — от месячной нормы февраля, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Побит рекорд 56-летней давности: на базовой метеостанции города — на ВДНХ — в осадкомеры попал 21 миллиметров осадков: восемь миллиметров ночью и 13 днем. Это существенно выше прежнего суточного максимума этого дня, установленного в 1970 году.
Пробки в четверг дважды достигали значения 9 баллов, а время в пути в час пик выросло в 2-4 раза.
Предполагается, что метель закончится к утру 20 февраля. Но уже в День защитника Отечества в столице ожидается новый мощный снегопад.
Как уточнил заместитель мэра Петр Бирюков, к расчистке улиц привлекли максимальное число сотрудников и весь парк спецтехники.
"Часть собранного снега сразу вывозится на снегосплавные пункты для утилизации", — добавил он.
Таких пунктов в Москве более пятидесяти.
Помимо этого, в столице непрерывно следят за состоянием дорог и улиц, а проезжую часть очищают по мере выпадения осадков в цикличном режиме. Пешеходные зоны обрабатывают противогололедными средствами.
На МКАД и в ТиНАО дежурят тягачи и тяжелые автокраны — они помогают водителям большегрузов. Водителям легковых автомобилей оказывают содействие 36 экипажей дорожного патруля ЦОДД: за день они вытянули из снега порядка 250 автомобилей.
Особое внимание уделяют ключевым магистралям для проезда машин скорой помощи, оперативных служб и городского транспорта. Также приоритетно убирают снег с тротуаров, подходов к остановкам, объектам транспорта и социальной сферы.
Ликвидация последствий снегопада продолжится в круглосуточном режиме, пообещал Бирюков.
В пятницу, когда интенсивность осадков снизится, коммунальные службы начнут очищать кровли жилых домов, водосборные желоба и воронки водостоков.
"Роскосмос" показал фото циклона над Москвой
