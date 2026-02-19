Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

К уборке снега в Москве привлекли максимальное число коммунальщиков

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Столица России столкнулась с экстраординарным вызовом, специалисты городского хозяйства в усиленном режиме устраняют последствия мощного снегопада, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Все городские службы с начала января, включая коммунальные и инженерные службы, задействованы в ликвидации последствий", — написал он на платформе MAX

Сильный снегопад к полудню охватил всю территорию столичного региона. По прогнозу синоптиков, он станет сильнейшим за всю зиму и может войти в тройку самых мощных в феврале за всю историю наблюдений.

Циклон "Валли" принес ветер с порывами до 17 метров в секунду и сильную метель. Выпала почти половина — 49% — от месячной нормы февраля, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Побит рекорд 56-летней давности: на базовой метеостанции города — на ВДНХ — в осадкомеры попал 21 миллиметров осадков: восемь миллиметров ночью и 13 днем. Это существенно выше прежнего суточного максимума этого дня, установленного в 1970 году.

Пробки в четверг дважды достигали значения 9 баллов, а время в пути в час пик выросло в 2-4 раза.

Предполагается, что метель закончится к утру 20 февраля. Но уже в День защитника Отечества в столице ожидается новый мощный снегопад.

Как уточнил заместитель мэра Петр Бирюков , к расчистке улиц привлекли максимальное число сотрудников и весь парк спецтехники.

"Часть собранного снега сразу вывозится на снегосплавные пункты для утилизации", — добавил он.

Таких пунктов в Москве более пятидесяти.

Помимо этого, в столице непрерывно следят за состоянием дорог и улиц, а проезжую часть очищают по мере выпадения осадков в цикличном режиме. Пешеходные зоны обрабатывают противогололедными средствами.

На МКАД и в ТиНАО дежурят тягачи и тяжелые автокраны — они помогают водителям большегрузов. Водителям легковых автомобилей оказывают содействие 36 экипажей дорожного патруля ЦОДД: за день они вытянули из снега порядка 250 автомобилей.

Особое внимание уделяют ключевым магистралям для проезда машин скорой помощи, оперативных служб и городского транспорта. Также приоритетно убирают снег с тротуаров, подходов к остановкам, объектам транспорта и социальной сферы.

Ликвидация последствий снегопада продолжится в круглосуточном режиме, пообещал Бирюков.