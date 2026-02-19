Рейтинг@Mail.ru
23:41 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/mirzieev-2075627756.html
Президент Узбекистана на заседании Совета мира выступал на русском языке
2026-02-19T23:41:00+03:00
2026-02-19T23:41:00+03:00
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 фев – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев единственный из присутствующих на заседании "Совета мира" в Вашингтоне выступал на русском языке, передает корреспондент РИА Новости.
На заседании среди владеющих русским, помимо Мирзиеёва, присутствовали, в частности, президенты Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Токаев говорил на английском. Остальные лидеры постсоветских стран не выступали.
Ужин, устроенный президентом США Дональдом Трампом для лидеров стран Центральной Азии в Восточном зале Белого дома. 6 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Лидеры Узбекистана и Туркменистана пообщались с Трампом на русском языке
7 ноября 2025, 04:40
 
