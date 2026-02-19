В Минздраве рассказали, сколько детей живет в России

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Детское население составляет в России 21,4%, в КНР показатель примерно такой же, а в США и Турции он выше, рассказала главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.