В Минздраве рассказали, сколько детей живет в России
В Минздраве рассказали, сколько детей живет в России - РИА Новости, 19.02.2026
В Минздраве рассказали, сколько детей живет в России
Детское население составляет в России 21,4%, в КНР показатель примерно такой же, а в США и Турции он выше, рассказала главный внештатный детский специалист по... РИА Новости, 19.02.2026
Намазова-Баранова: дети в России составляют 21,4 процента населения