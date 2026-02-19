Рейтинг@Mail.ru
В Минздраве рассказали, сколько детей живет в России - РИА Новости, 19.02.2026
17:14 19.02.2026 (обновлено: 17:31 19.02.2026)
В Минздраве рассказали, сколько детей живет в России
В Минздраве рассказали, сколько детей живет в России
В Минздраве рассказали, сколько детей живет в России

Намазова-Баранова: дети в России составляют 21,4 процента населения

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Детское население составляет в России 21,4%, в КНР показатель примерно такой же, а в США и Турции он выше, рассказала главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.
"Детское население России - 31 миллион, 21,4%", - говорится в презентации, представленной экспертом на заседании Научного совета РАН "Науки о жизни" в ММПЦ "Россия сегодня".
Она добавила, что в КНР детей в десять раз больше, чем в России - почти 300 миллионов, однако у них процент детей в стране составляет 21,1%. В США детей в два раза больше - 72,6 миллиона, у них чуть больший процент среди общей популяции - 24,6.
Турции, где население существенно меньше, чем население в России, детей почти столько же (22 миллиона), сколько у нас, но у них и процент в обществе больше (25,5%). А в Советском Союзе у нас было совсем много детей - 83 миллиона, или 35,6%. Понятно, что продолжительность жизни была тогда другой", - сказала врач.
Врач рассказала, с какого возраста детям можно есть блины
18 февраля, 02:34
 
