Захарова призвала США прекратить снабжать Украину оружием - РИА Новости, 19.02.2026
13:17 19.02.2026
Захарова призвала США прекратить снабжать Украину оружием
в мире
сша
москва
киев
мария захарова
марко рубио
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Захарова призвала США прекратить снабжать Украину оружием

Захарова призвала США перестать снабжать Украину при желании быть посредником

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. При искреннем намерении США выступать посредником между Москвой и Киевом, Вашингтону следует прекратить снабжать в военном отношении одну из сторон конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Если кто-то искренне намерен быть посредником в урегулировании, то следует прекратить снабжать в военном отношении одну из сторон конфликта. Тогда и откроются возможности для подлинной и результативной дипломатии, в пользу которой последовательно выступает МИД России", - сказала Захарова, отвечая на вопрос СМИ относительно высказываний госсекретаря Марко Рубио об уникальности посреднических усилий США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Украину рвут на части США и Британия
25 марта 2025, 08:00
 
В миреСШАМоскваКиевМария ЗахароваМарко РубиоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
