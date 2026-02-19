https://ria.ru/20260219/medvedev-2075496544.html
Медведев назвал Зеленского полезным идиотом
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского "полезным идиотом", заявив, что чем дольше тот у власти, тем меньше РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T14:58:00+03:00
Медведев: чем дольше Зеленский у власти, тем меньше территория Украины