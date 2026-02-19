Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал Зеленского полезным идиотом - РИА Новости, 19.02.2026
14:58 19.02.2026 (обновлено: 15:09 19.02.2026)
Медведев назвал Зеленского полезным идиотом
Медведев назвал Зеленского полезным идиотом - РИА Новости, 19.02.2026
Медведев назвал Зеленского полезным идиотом
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского "полезным идиотом", заявив, что чем дольше тот у власти, тем меньше РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T14:58:00+03:00
2026-02-19T15:09:00+03:00
в мире
владимир зеленский
россия
украина
сша
дмитрий медведев
валерия (алла перфилова)
вооруженные силы украины
россия
украина
сша
в мире, владимир зеленский, россия, украина, сша, дмитрий медведев, валерия (алла перфилова), вооруженные силы украины, нато
В мире, Владимир Зеленский, Россия, Украина, США, Дмитрий Медведев, Валерия (Алла Перфилова), Вооруженные силы Украины, НАТО
Медведев назвал Зеленского полезным идиотом

Медведев: чем дольше Зеленский у власти, тем меньше территория Украины

© AP Photo / Maryam MajdВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Maryam Majd
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Владимира Зеленского "полезным идиотом", заявив, что чем дольше тот у власти, тем меньше территория "Украины".
«
"Зеленая муха обеспокоена после интервью (экс-главкома ВСУ Валерия - ред.) Залужного и донимает американцев по поводу выборов на Украине, утверждая, что Россия хочет прихлопнуть киевское насекомое. США нет дела до выборов, но этот никудышный клоун - полезный идиот. Чем дольше он у власти, тем меньше "Украина", - написал Медведев на своей странице в соцсети X.
Ранее Залужный, в настоящее время занимающий пост посла Украины в Великобритании, заявил в интервью агентству Ассошиэйтед Пресс, что разработанный им при помощи НАТО план контрнаступления 2023 года провалился по вине Зеленского.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Россия резко усилила позицию в переговорах с США: торга по Украине не будет
10 февраля, 08:00
 
В миреВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаСШАДмитрий МедведевВалерия (Алла Перфилова)Вооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
