"Пусть локти кусают". Медведев высказался об ушедших из России фирмах
"Пусть локти кусают". Медведев высказался об ушедших из России фирмах - РИА Новости, 19.02.2026
"Пусть локти кусают". Медведев высказался об ушедших из России фирмах
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев высказался о работе ушедших из России западных компаний
19.02.2026
2026-02-19T14:50:00+03:00
2026-02-19T14:59:00+03:00
россия
дмитрий медведев
уральские локомотивы
свердловская область
верхняя пышма
россия
свердловская область
верхняя пышма
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская область), 19 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев высказался о работе ушедших из России западных компаний: "Пусть локти кусают теперь".
Медведев
в четверг посетил завод "Уральские локомотивы
" в Верхней Пышме Свердловской области
, где собирают поезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва
- Санкт-Петербург
.
"Нас пугали, мол, мы от вас уйдем, я не буду сейчас называть названия компаний известных, в том числе европейских, но все знают, о ком я говорю... что, мол, уйдем - и у вас швах будет, и вот, пожалуйста. Пусть локти кусают теперь", - сказал Медведев в ходе встречи с рабочими завода.