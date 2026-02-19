Рейтинг@Mail.ru
"Пусть локти кусают". Медведев высказался об ушедших из России фирмах - РИА Новости, 19.02.2026
14:50 19.02.2026 (обновлено: 14:59 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/medvedev-2075493557.html
"Пусть локти кусают". Медведев высказался об ушедших из России фирмах
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев высказался о работе ушедших из России западных компаний:... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T14:50:00+03:00
2026-02-19T14:59:00+03:00
россия
дмитрий медведев
уральские локомотивы
свердловская область
верхняя пышма
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071558014_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4e0ba768f763acf01b443219d591bd7b.jpg
https://ria.ru/20260219/medvedev-2075490020.html
россия
свердловская область
верхняя пышма
россия, дмитрий медведев, уральские локомотивы, свердловская область, верхняя пышма
Россия, Дмитрий Медведев, Уральские локомотивы, Свердловская область, Верхняя Пышма
© РИА Новости / POOL
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская область), 19 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев высказался о работе ушедших из России западных компаний: "Пусть локти кусают теперь".
Медведев в четверг посетил завод "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме Свердловской области, где собирают поезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург.
"Нас пугали, мол, мы от вас уйдем, я не буду сейчас называть названия компаний известных, в том числе европейских, но все знают, о ком я говорю... что, мол, уйдем - и у вас швах будет, и вот, пожалуйста. Пусть локти кусают теперь", - сказал Медведев в ходе встречи с рабочими завода.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
РоссияДмитрий МедведевУральские локомотивыСвердловская областьВерхняя Пышма
 
 
