Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал Китай примером для России в создании ВСМ - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:39 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/medvedev-2075490254.html
Медведев назвал Китай примером для России в создании ВСМ
Медведев назвал Китай примером для России в создании ВСМ - РИА Новости, 19.02.2026
Медведев назвал Китай примером для России в создании ВСМ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал китайских партнеров примером для России в деле... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T14:39:00+03:00
2026-02-19T14:39:00+03:00
россия
верхняя пышма
свердловская область
дмитрий медведев
уральские локомотивы
единая россия
китай
всм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974623663_0:282:3072:2010_1920x0_80_0_0_8eb8df4499002377142dd605b48bdce4.jpg
https://ria.ru/20260219/vsm-2075489458.html
россия
верхняя пышма
свердловская область
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974623663_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e47e8a745b3c93229151072f379e3ab5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, верхняя пышма, свердловская область, дмитрий медведев, уральские локомотивы, единая россия, китай, всм, экономика
Россия, Верхняя Пышма, Свердловская область, Дмитрий Медведев, Уральские локомотивы, Единая Россия, Китай, ВСМ, Экономика
Медведев назвал Китай примером для России в создании ВСМ

Медведев заявил, что китайские партнеры являются примером для РФ в создании ВСМ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПолноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская область), 19 фев - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал китайских партнеров примером для России в деле создания высокоскоростных железнодорожных магистралей.
Медведев в четверг посетил завод "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме Свердловской области. На предприятии собирают поезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург.
«
"В этом смысле наши китайские партнеры для нас пример. У них страна, мягко говоря, нафарширована такого рода возможностями", - сказал Медведев в ходе встречи с рабочими завода "Уральские локомотивы".
Модель высокоскоростного электропоезда на заводе Уральские локомотивы - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Медведев рассказал о перспективах развития ВСМ в России
Вчера, 14:37
 
РоссияВерхняя ПышмаСвердловская областьДмитрий МедведевУральские локомотивыЕдиная РоссияКитайВСМЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала