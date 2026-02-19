Медведев назвал цель СВО

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская область), 19 фев - РИА Новости. Цель СВО - обеспечить спокойное развитие России на десятилетия вперед, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Медведев в четверг посетил завод "Уральские локомотивы" в Верхней Пышме Свердловской области, где собирают поезда для высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург.
"Но мы не должны, конечно, забывать о том, что продолжается и специальная военная операция, которая, безусловно, будет доведена до конца. А цель, я думаю, вы все здесь понимаете, в чем - обеспечить мир, стабильность и спокойное развитие нашей страны на десятилетия вперед", - сказал Медведев в ходе встречи с рабочими завода "Уральские локомотивы".
"Угроза будет постоянной. А при наличии территориальных конфликтов угроза войны будет носить системный характер. Поэтому цель специальной военной операции - исключить возможности на будущее раз и навсегда. И, естественно, демилитаризовать тот режим, который создал такую ситуацию", - отметил Медведев.
