https://ria.ru/20260219/matvienko-2075428096.html
Матвиенко прокомментировала энергетическую блокаду Кубы
Матвиенко прокомментировала энергетическую блокаду Кубы - РИА Новости, 19.02.2026
Матвиенко прокомментировала энергетическую блокаду Кубы
Энергетическая блокада Кубы является геноцидом кубинского народа, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с главой МИД Кубы Бруно Родригесом... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T11:55:00+03:00
2026-02-19T11:55:00+03:00
2026-02-19T12:01:00+03:00
куба
в мире
сша
валентина матвиенко
совет федерации рф
бруно родригес паррилья
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071212906_0:414:2904:2048_1920x0_80_0_0_7099162a97bd834aa625efd583e71b1e.jpg
https://ria.ru/20260219/kuba-2075426013.html
куба
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071212906_336:341:2612:2048_1920x0_80_0_0_ae5acf4100577051790519ec044d1a52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куба, в мире, сша, валентина матвиенко, совет федерации рф, бруно родригес паррилья
Куба, В мире, США, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Бруно Родригес Паррилья
Матвиенко прокомментировала энергетическую блокаду Кубы
Матвиенко назвала энергетическую блокаду Кубы геноцидом народа