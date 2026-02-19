Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко прокомментировала энергетическую блокаду Кубы
11:55 19.02.2026 (обновлено: 12:01 19.02.2026)
Матвиенко прокомментировала энергетическую блокаду Кубы
Энергетическая блокада Кубы является геноцидом кубинского народа, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с главой МИД Кубы Бруно Родригесом... РИА Новости, 19.02.2026
куба
в мире
сша
валентина матвиенко
совет федерации рф
бруно родригес паррилья
куба, в мире, сша, валентина матвиенко, совет федерации рф, бруно родригес паррилья
Куба, В мире, США, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Бруно Родригес Паррилья
© AP Photo / Ramon EspinosaФлаг Кубы
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Флаг Кубы. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Энергетическая блокада Кубы является геноцидом кубинского народа, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей.
"Сегодня такая жесткая блокада Кубы, энергетическая блокада, которую сейчас они осуществляют - я бы тоже это назвала просто геноцидом кубинского народа", - сказала Матвиенко.
Председатель Совфеда подчеркнула, что многие люди выражают поддержку Кубе, решительно выступают против незаконных действий США в отношении этой латиноамериканской страны.
Куба - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Россия с тревогой следит за ситуацией вокруг Кубы, заявила Матвиенко
КубаВ миреСШАВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФБруно Родригес Паррилья
 
 
