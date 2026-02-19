Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко проведет встречу с главой МИД Кубы - РИА Новости, 19.02.2026
10:18 19.02.2026
Матвиенко проведет встречу с главой МИД Кубы
Матвиенко проведет встречу с главой МИД Кубы - РИА Новости, 19.02.2026
Матвиенко проведет встречу с главой МИД Кубы
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в четверг проведет встречу с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей, сообщается на сайте верхней палаты... РИА Новости, 19.02.2026
в мире
куба
валентина матвиенко
бруно родригес паррилья
совет федерации рф
куба
в мире, куба, валентина матвиенко, бруно родригес паррилья, совет федерации рф
В мире, Куба, Валентина Матвиенко, Бруно Родригес Паррилья, Совет Федерации РФ
Матвиенко проведет встречу с главой МИД Кубы

Матвиенко в четверг проведет встречу с главой МИД Кубы

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в четверг проведет встречу с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей, сообщается на сайте верхней палаты российского парламента.
"Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет встречу со специальным представителем президента Республики Куба, министром иностранных дел Республики Куба Бруно Родригесом Паррильей 19 февраля 2026 года", - отмечается в сообщении.
Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Россия считает новые ограничения в адрес Кубы неприемлемыми, заявил Путин
18 февраля, 21:02
 
В миреКубаВалентина МатвиенкоБруно Родригес ПаррильяСовет Федерации РФ
 
 
