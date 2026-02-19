https://ria.ru/20260219/matvienko-2075396387.html
Матвиенко проведет встречу с главой МИД Кубы
Матвиенко проведет встречу с главой МИД Кубы - РИА Новости, 19.02.2026
Матвиенко проведет встречу с главой МИД Кубы
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в четверг проведет встречу с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей, сообщается на сайте верхней палаты... РИА Новости, 19.02.2026
в мире
куба
валентина матвиенко
бруно родригес паррилья
совет федерации рф
куба
Матвиенко проведет встречу с главой МИД Кубы
