Как "примерный семьянин" стал одним из самых страшных маньяков СССР

В конце 1980-х годов Ростовская область и без того содрогалась от преступлений Андрея Чикатило. Но в тени "убийцы из лесополосы" действовал еще один серийный преступник — батайский душегуб.

Чем маньяк себя выдал? И как его удалось поймать?

От угона до убийства

Константин Черемушкин родился в Батайске в 1963 году. Его появление на свет было окутано тайной: отец мальчика был бесплоден, и мать зачала сына на стороне. Личность настоящего отца так и осталась неизвестной. Долгожданный ребенок рос в атмосфере вседозволенности и привык получать все, что пожелает.

Однажды родители не смогли купить ему машину, он решил ее угнать. Первый раз отделался принудительными работами, но вторая попытка привела его в колонию в Вологодской области. Именно там он встретил девушку из неблагополучной семьи, влюбился и женился.

Вернувшись в Батайск , устроился механиком на автобазу, а родители наконец подарили ему долгожданный автомобиль — бежевый "Москвич-412". У пары родился ребенок, жена ждала второго. Казалось, жизнь наладилась.

Но в ноябре 1986 года произошло то, что все перечеркнуло. Подвозя 22-летнюю студентку Светлану Ефимову по трассе Азов — Батайск, Черемушкин не смог совладать с собой. Он надругался над девушкой, задушил и попытался сжечь тело в лесополосе. Украшения убитой он подарил жене, которая обрадовалась обновкам и не задавала лишних вопросов.

Как искали душегуба

Тело Светланы нашли только весной 1987 года. Свидетели видели, как девушка садилась в машину, но ни марку, ни номер не запомнили. Спустя год Черемушкин убил 15-летнюю студентку техникума Елену Гаеву и бросил тело в роще.

Милиционеры нашли лишь шариковую ручку и предположили, что убийца может быть связан с автопредприятиями: водители часто носят ручки для заполнения путевых листов. Но проверить всех тогда не смогли.

Через два месяца маньяк убил 10-летнюю Татьяну Хлобощенко. Тело нашли через месяц в лесополосе. Экспертиза обнаружила на теле волокна овечьей шерсти от автомобильных чехлов и пятна краски.

Милиция начала проверять все автопредприятия Батайска. Дошла очередь и до базы, где работал Черемушкин. В его машине нашли те самые чехлы из овечьей шерсти. Но все знакомые в один голос твердили: Костя — примерный семьянин, хороший парень. Подозрения отпали.

Чудом избежала расправы

Зинаида С., одноклассница Черемушкина, лишь чудом не стала его жертвой. В интервью она рассказала, каким помнила Костю в школе: кареглазый, с черными вьющимися волосами, всегда хорошо одетый, с отличным чувством юмора.

Многие девочки были в него влюблены. Однажды Зина даже помогла ему скрыть двойки — он вырвал страницы из дневника, а она не выдала. На следующий день в ее парте обнаружился килограмм дорогих шоколадных конфет.

Шоколадные конфеты

После школы пути разошлись. Но самая страшная встреча произошла весной. Черемушкин подвозил Зину в Ростов и вдруг свернул на обочину, начав разговор на интимные темы.

"У меня был шок. Но, не показывая этого, я твердо и жестко ему сказала: "Костя, я опаздываю на зачет. И мне сейчас не до мужчин, я недавно развелась с мужем. У тебя есть жена, вот с ней эту тему и обсуждай!" — вспоминала женщина.

Однажды октябрьским вечером он снова подъехал к дому Зины и предложил покататься. Она отказалась. В тот же вечер Черемушкин напал на Оксану Яковенко — его последнюю жертву.

Прикинулся простачком

Октябрьским вечером 1988 года Константин Черемушкин в очередной раз выехал на своей машине в поисках жертвы . На пути ему попалась 22-летняя воспитательница детского сада Оксана Яковенко. Через некоторое время ее тело обнаружили в Азовском оросительном канале. Убийца оставил улики — под ногтями жертвы нашли частицы его кожи, а на теле — следы автомобильной краски и шерсть от чехлов.

Когда оперативники начали проверять автопредприятия Батайска, Черемушкин понял, что игра проиграна, и сбежал. Мать отправила его к родственникам в Липецкую область, надеясь укрыть от правосудия. Но следователь Амурхан Яндиев сумел переиграть женщину, прикинувшись сочувствующим простачком.

"Ставку делали именно на жену Черемушкина, думали, что она многое знает, — вспоминал Яндиев в интервью . — С ней захотели пообщаться оперативники, а мне досталась мать. Пока ехали в отдел, я прикинулся простачком и стал спрашивать ее о том, что вообще происходит: почему ее сына подозревают в убийстве, верит ли она в это сама".

Женщина рассказала, что в день убийства Костя пришел домой весь в царапинах, объяснив это дракой. Яндиев убедил мать, что если сына найдут оперативники, то пристрелят при попытке к бегству, и пообещал помочь, доказав невиновность.

Поверив, женщина выдала адрес в Липецкой области . Когда милиционеры вошли в дом, Черемушкин спрятался в спальне, но быстро понял безнадежность ситуации и сдался.

"Вышел и обреченно протянул операм руки, а по дороге домой во всем сознался, — добавил следователь. — Решил, что, выдав, мать его предала".

Следствие, приговор и казнь

После задержания Черемушкин быстро сознался во всем. Дома у него нашли вещи жертв. Жена призналась, что муж часто дарил ей ювелирные украшения — те самые, что снимал с убитых.

3 ноября 1989 года Ростовский областной суд приговорил Константина Черемушкина к смертной казни через расстрел. Приговор привели в исполнение в 1993 году. На суд, проходивший в закрытом режиме, не пускали даже родственников.