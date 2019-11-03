По следу "двойника Чикатило": как ловили батайского маньяка Черемухина

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Насиловал, душил и сжигал — ровно 30 лет назад Ростовский областной суд приговорил к смертной казни маньяка Константина Черемухина. Он орудовал в одно время с Андреем Чикатило и, по словам следователей, имел все шансы превзойти печально известного серийника. Почему интеллигентный молодой человек превратился в жестокого убийцу и как его удалось поймать — в материале РИА Новости.

Парень на "копейке"

Летом 1986-го в Батайске пропала 22-летняя девушка, ее обгоревшее тело позже нашли в лесополосе за городом. Экспертиза установила, что сначала жертву изнасиловали, а потом задушили. Спустя некоторое время на городской окраине обнаружили погибшей 15-летнюю студентку местного техникума. Криминалисты пришли к выводу, что оба убийства — дело рук одного человека.

"В то время мы плотно работали по так называемому убийце из лесополосы, которым впоследствии оказался Андрей Чикатило, — рассказывает РИА Новости экс-начальник отдела по расследованию умышленных убийств и бандитизма прокуратуры Ростовской области полковник юстиции в отставке Амурхан Яндиев. — Разумеется, мы сразу обратили внимание и на эти случаи. Но при более тщательном изучении улик стало ясно, что почерк все же разный: в отличие от батайского маньяка, "убийца из лесополосы" не только насиловал, но и вырезал у жертв половые органы".

Тем временем убийства не прекращались. Летом 1988-го очередной жертвой неизвестного преступника стала воспитательница детского сада, чье тело обнаружили в загородном водоеме. Опросив немногочисленных свидетелей, оперативники выяснили, что неподалеку от места преступления видели ВАЗ-2101, который мог принадлежать заведующему гаражным комплексом одного из городских предприятий — 25-летнему Константину Черемухину.

Мать подозреваемого встретила милиционеров в штыки и заявила, что сын уехал. Куда — сообщить отказалась. Невестка, напротив, оказалась словоохотливее, однако свекровь ее быстро осадила. Тогда следователи решили допросить женщин по отдельности.

Роль простака

"Ставку делали именно на жену Черемухина, думали, что она многое знает, — отмечает Яндиев. — С ней захотели пообщаться оперативники, а мне досталась мать. Пока ехали в отдел, я прикинулся простачком и стал спрашивать ее о том, что вообще происходит: почему ее сына подозревают в убийстве, верит ли она в это сама".

Женщина решила, что Яндиев действительно не в курсе случившегося и тоже не считает Константина преступником. "Рассказала, что в день убийства Костя пришел домой весь в царапинах. Близким заявил, что подрался и теперь ему якобы угрожает смертельная опасность, — вспоминает следователь. — Я в ответ на это сказал, что дело плохо: если оперативники найдут Костю, то пристрелят при малейшей попытке к бегству. Заверил, что хочу помочь, и если мать назовет адрес, то сын не пострадает, а уж я во всем разберусь и докажу его невиновность. Немного подумав, женщина призналась, что послала Костю к родственникам в Липецкую область".

Туда сразу отправили наряд милиции. Когда сотрудники вошли в дом, подозреваемый спрятался в спальне. Но поняв, что сбежать не удастся, сразу сдался.

"Вышел и обреченно протянул операм руки, а по дороге домой во всем сознался, — добавляет следователь. — Решил, что, выдав, мать его предала. Мы быстро закрепили все показания на местах преступлений, передали материалы батайским коллегам, а сами продолжили поиски "убийцы из лесополосы".

В 1989-м Черемухину вынесли смертный приговор за четыре доказанных убийства, а в 1993-м привели его в исполнение. Решения суда он дожидался в той же тюрьме, куда вскоре попал и Андрей Чикатило, которого задержали в 1990-м.

Лютая месть

"Позже я много размышлял, почему вроде бы нормальный парень Костя Черемухин превратился в жестокого маньяка, — признается Яндиев, который за несколько десятков лет работы в прокуратуре поймал и изучил многих серийников. — По характеру спокойный, не наглый. Разве что немного избалованный. Мать, несмотря на скромный заработок, старалась ему ни в чем не отказывать: сначала купила мотоцикл, затем машину".

По мнению следователя, причиной случившейся с молодым человеком метаморфозы могла стать семейная драма. Дело в том, что муж Черемухиной не был биологическим отцом Константина, так как не мог иметь детей. В итоге супруга с согласия мужа зачала ребенка на стороне. Константин узнал об этом, уже будучи взрослым. И, вероятно, не смог простить.

"Черемухин убивал только девушек — на мой взгляд, это стало своеобразной местью за измену, совершенную его матерью, — предполагает Яндиев. — Насилуя и расправляясь с жертвами, он испытывал большое удовольствие".

Маньяка задержали в тот момент, когда он планировал сделать себе новые документы. Следователь уверен: если бы его тогда не остановили, кровавая серия продолжилась бы. С поддельным паспортом Константин легко мог осесть в любом регионе страны, что существенно затруднило бы его поиск.