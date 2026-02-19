МАГАТЭ готово объективно сообщить о возможных повреждениях на ЗАЭС

ВЕНА, 19 фев - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заверил, что Агентство готово объективно сообщить о характере возможных повреждений "Ферросплавная-1" и их влиянии на безопасность Запорожской АЭС (ЗАЭС).