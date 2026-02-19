Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ готово объективно сообщить о возможных повреждениях на ЗАЭС - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:57 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/magate-2075629876.html
МАГАТЭ готово объективно сообщить о возможных повреждениях на ЗАЭС
МАГАТЭ готово объективно сообщить о возможных повреждениях на ЗАЭС - РИА Новости, 19.02.2026
МАГАТЭ готово объективно сообщить о возможных повреждениях на ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заверил, что Агентство готово объективно сообщить о характере возможных повреждений "Ферросплавная-1" и их влиянии на... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T23:57:00+03:00
2026-02-19T23:57:00+03:00
рафаэль гросси
магатэ
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840191019_0:337:3041:2048_1920x0_80_0_0_38cd55c13d28c034da3e09e5c36cb1e2.jpg
https://ria.ru/20260219/grossi-2075628293.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840191019_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65d2067290aaf3c1e072c5945dadbfbe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рафаэль гросси, магатэ, происшествия
Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Происшествия
МАГАТЭ готово объективно сообщить о возможных повреждениях на ЗАЭС

Гросси: МАГАТЭ готово объективно сообщить о возможных повреждениях на ЗАЭС

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 19 фев - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заверил, что Агентство готово объективно сообщить о характере возможных повреждений "Ферросплавная-1" и их влиянии на безопасность Запорожской АЭС (ЗАЭС).
"МАГАТЭ готово объективно сообщить о характере повреждений и их влиянии на ядерную безопасность и физическую защиту", - говорится в заявлении Гросси.
Как сообщило МАГАТЭ, резервная линия ЗАЭС "Ферросплавная-1" была отключена 10 февраля, предположительно, из-за военной активности.
1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Гросс рассказал об энергоснабжении ЗАЭС
Вчера, 23:45
 
Рафаэль ГроссиМАГАТЭПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала