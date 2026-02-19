https://ria.ru/20260219/magate-2075629876.html
МАГАТЭ готово объективно сообщить о возможных повреждениях на ЗАЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заверил, что Агентство готово объективно сообщить о характере возможных повреждений "Ферросплавная-1" и их влиянии на... РИА Новости, 19.02.2026
рафаэль гросси
магатэ
происшествия
МАГАТЭ готово объективно сообщить о возможных повреждениях на ЗАЭС
