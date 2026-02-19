Рейтинг@Mail.ru
15:45 19.02.2026
МАГАТЭ готово вернуться в Иран, заявил Гросси
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готово вернуться в Иран и надеется получить доступ для возобновления инспекций на ядерных объектах, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Мы могли бы вернуться сейчас, если бы у нас была такая возможность, наши инспекторы готовы", - заявил Гросси в интервью агентству Блумберг.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Лавров предупредил о последствиях нового удара по Ирану
18 февраля, 22:51
Он выразил понимание, что для Ирана вопрос ядерной и технологической деятельности очень важен, но вместе с тем США предельно ясно обозначили свою позицию, а американский президент Дональд Трамп озвучил определенные "красные линии".
"МАГАТЭ и я лично пытаемся работать со всеми странами, с которыми это возможно. Также с министром иностранных дел Омана, который пытается помочь нам в качестве посредника", - подчеркнул Гросси.
Он подчеркнул, что МАГАТЭ надеется в скором времени получить доступ к подвергавшимся бомбардировкам иранским ядерным объектам.
"Я надеюсь на это. Но если нет, то, на мой взгляд, наличие соглашения или близость к его подписанию во многом поспособствуют тому, что я смогу сказать международному сообществу, что теперь мы в позиции гораздо лучше", - подчеркнул Гросси.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Иран обсудил возможную роль МАГАТЭ в переговорах по атому с США, Тегеран также продолжит консультации с организацией.
Второй раунд ирано-американских переговоров по ядерному досье Тегерана прошел 17 февраля в Женеве при посредничестве Омана. По их итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о прогрессе и отметил, что Тегеран и Вашингтон будут работать над текстами, которые могут лечь в основу возможной договоренности.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Гросси заявил о способности Ирана восстановить свою ядерную инфраструктуру
18 февраля, 23:00
 
