МАГАТЭ готово вернуться в Иран, заявил Гросси

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) готово вернуться в Иран и надеется получить доступ для возобновления инспекций на ядерных объектах, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
18 февраля, 22:51
Он выразил понимание, что для Ирана вопрос ядерной и технологической деятельности очень важен, но вместе с тем США предельно ясно обозначили свою позицию, а американский президент Дональд Трамп озвучил определенные "красные линии".
Он подчеркнул, что МАГАТЭ надеется в скором времени получить доступ к подвергавшимся бомбардировкам иранским ядерным объектам.
"Я надеюсь на это. Но если нет, то, на мой взгляд, наличие соглашения или близость к его подписанию во многом поспособствуют тому, что я смогу сказать международному сообществу, что теперь мы в позиции гораздо лучше", - подчеркнул Гросси.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Иран обсудил возможную роль МАГАТЭ в переговорах по атому с США, Тегеран также продолжит консультации с организацией.
Второй раунд ирано-американских переговоров по ядерному досье Тегерана прошел 17 февраля в Женеве при посредничестве Омана. По их итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о прогрессе и отметил, что Тегеран и Вашингтон будут работать над текстами, которые могут лечь в основу возможной договоренности.