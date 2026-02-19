Итальянская партия поддержала участие россиян в Паралимпиаде с флагом

МИЛАН, 19 фев – РИА Новости. Итальянская партия "Лига", входящая в правящую коалицию, поддержала разрешение участвовать в Паралимпиаде российским спортсменам под национальным флагом, говорится в сообщении партии.
"Олимпийские игры всегда были выдающимся событием, объединяющим спорт, диалог и дружбу между народами. Поэтому положительной является новость, что спортсмены из всех стран могут соревноваться на Паралимпийских играх под своими флагам", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.
В сентябре в рамках генассамблеи в Сеуле члены Международного паралимпийского комитета (IPC) проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России (ПКР) и против продления частичной приостановки членства ПКР. Российским паралимпийцам вернули право участвовать в соревнованиях с флагом, гимном и другими национальными атрибутами. Президент ПКР Павел Рожков сообщил РИА Новости о том, что шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии.
МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой.