Рейтинг@Mail.ru
Итальянская партия поддержала участие россиян в Паралимпиаде с флагом - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:36 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/liga-2075527715.html
Итальянская партия поддержала участие россиян в Паралимпиаде с флагом
Итальянская партия поддержала участие россиян в Паралимпиаде с флагом - РИА Новости, 19.02.2026
Итальянская партия поддержала участие россиян в Паралимпиаде с флагом
Итальянская партия "Лига", входящая в правящую коалицию, поддержала разрешение участвовать в Паралимпиаде российским спортсменам под национальным флагом,... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T16:36:00+03:00
2026-02-19T16:36:00+03:00
в мире
сеул
италия
паралимпийский комитет россии (пкр)
министерство молодежи и спорта украины
паралимпийские игры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748762033_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_dd1c6250440db2de4c8bdc8818387270.jpg
https://ria.ru/20260219/paralimpiada-2075505886.html
сеул
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/05/1748762033_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_25453db76a9a59899f84b1c750f527b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сеул, италия, паралимпийский комитет россии (пкр), министерство молодежи и спорта украины, паралимпийские игры
В мире, Сеул, Италия, Паралимпийский комитет России (ПКР), Министерство молодежи и спорта Украины, Паралимпийские игры
Итальянская партия поддержала участие россиян в Паралимпиаде с флагом

Итальянская партия "Лига" поддержала участие россиян в Паралимпиаде с флагом

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПоднятие флага Паралимпийского комитета России (ПКР)
Поднятие флага Паралимпийского комитета России (ПКР) - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Поднятие флага Паралимпийского комитета России (ПКР) . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МИЛАН, 19 фев – РИА Новости. Итальянская партия "Лига", входящая в правящую коалицию, поддержала разрешение участвовать в Паралимпиаде российским спортсменам под национальным флагом, говорится в сообщении партии.
"Олимпийские игры всегда были выдающимся событием, объединяющим спорт, диалог и дружбу между народами. Поэтому положительной является новость, что спортсмены из всех стран могут соревноваться на Паралимпийских играх под своими флагам", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.
В сентябре в рамках генассамблеи в Сеуле члены Международного паралимпийского комитета (IPC) проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России (ПКР) и против продления частичной приостановки членства ПКР. Российским паралимпийцам вернули право участвовать в соревнованиях с флагом, гимном и другими национальными атрибутами. Президент ПКР Павел Рожков сообщил РИА Новости о том, что шесть российских спортсменов получили двусторонние приглашения на Паралимпиаду в Италии.
МИД и министерство молодежи и спорта Украины выпустили совместное заявление о том, что их чиновники бойкотируют Паралимпийские игры, если организаторы не пересмотрят решение об участии в Играх россиян и белорусов с национальной символикой.
Флаг Паралимпийского комитета России (ПКР) - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Посольство обвинило Италию в уступках требованиям Киева перед Паралимпиадой
Вчера, 15:33
 
В миреСеулИталияПаралимпийский комитет России (ПКР)Министерство молодежи и спорта УкраиныПаралимпийские игры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала