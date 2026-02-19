Атомный ледокол "Сибирь" начал работу в Финском заливе

"В Финском заливе сегодня в целом рабочая ситуация. Мы заранее приняли ряд соответствующих мер, которые позволят даже в случае ухудшения ледовой обстановки обеспечить необходимый грузооборот… Также мы находимся в тесном взаимодействии с госкорпорацией "Росатом"… В эту навигацию мы оперативно согласовали с госкорпорацией привлечение атомного ледокола "Сибирь" для участия в ледовых проводках в Финском заливе", - сообщил министр транспорта Андрей Никитин на селекторном совещании по вопросам судоходства в Финском заливе.