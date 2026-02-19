Рейтинг@Mail.ru
Атомный ледокол "Сибирь" начал работу в Финском заливе - РИА Новости, 19.02.2026
23:38 19.02.2026
Атомный ледокол "Сибирь" начал работу в Финском заливе
Атомный ледокол "Сибирь" начал работу в Финском заливе - РИА Новости, 19.02.2026
Атомный ледокол "Сибирь" начал работу в Финском заливе
Атомный ледокол "Сибирь" накануне прибыл в Финский залив и приступил к работе по проводке судов в морском порту Приморск, сообщает Минтранс РФ. РИА Новости, 19.02.2026
Атомный ледокол "Сибирь"
Атомный ледокол Сибирь
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Атомный ледокол "Сибирь". Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Атомный ледокол "Сибирь" накануне прибыл в Финский залив и приступил к работе по проводке судов в морском порту Приморск, сообщает Минтранс РФ.
"Атомный ледокол "Сибирь" прибыл в Финский залив в 05:00 мск 18.02.2026 и приступил к работе по проводке судов в морском порту Приморск", - говорится в сообщении.
Вертолет пограничной службы Финляндии пролетает над замерзшим Балтийским морем недалеко от Хельсинки - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
"Он наступает": у границы России началась паника из-за ЧП в Финском заливе
13 февраля, 06:45
В течение последних недель в Европе и европейской части России стоят экстремальные морозы. Впервые за несколько лет начал замерзать Финский залив: он на 80% покрыт льдом, толщина которого достигает 40 см. Как отмечали в "Росатоме", прогноз погоды неутешителен, возникла реальная угроза судоходству. Госкорпорация накануне сообщила, что направит атомный ледокол "Сибирь" в Финский залив по просьбе Минтранса РФ.
"В Финском заливе сегодня в целом рабочая ситуация. Мы заранее приняли ряд соответствующих мер, которые позволят даже в случае ухудшения ледовой обстановки обеспечить необходимый грузооборот… Также мы находимся в тесном взаимодействии с госкорпорацией "Росатом"… В эту навигацию мы оперативно согласовали с госкорпорацией привлечение атомного ледокола "Сибирь" для участия в ледовых проводках в Финском заливе", - сообщил министр транспорта Андрей Никитин на селекторном совещании по вопросам судоходства в Финском заливе.
По словам министра, Минтранс совместно с Минэнерго и Минпромторгом взаимодействуют по координации с основными грузовладельцами графиков поставки грузов в морские порты Финского залива в складывающихся ледовых условиях.
Универсальные атомоходы проекта 22220, построенные на отечественных верфях, позволяют эффективно решать задачи любой сложности – от Арктики до замерзающих портов Северо-Запада.
Президент РФ Владимир Путин посещает Московский физико-технический институт. 23 января 2026 - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
Путин рассказал о развитии ледокольного флота в России
23 января, 16:50
 
