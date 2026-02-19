Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Краснодарского края обсудил организацию весенних полевых работ
Краснодарский край
 
20:55 19.02.2026
Губернатор Краснодарского края обсудил организацию весенних полевых работ
Губернатор Краснодарского края обсудил организацию весенних полевых работ - РИА Новости, 19.02.2026
Губернатор Краснодарского края обсудил организацию весенних полевых работ
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание, где обсудил организацию весенних полевых работ, сообщает пресс-служба администрации края. РИА Новости, 19.02.2026
Губернатор Краснодарского края обсудил организацию весенних полевых работ

Глава Краснодарского края Кондратьев провел совещание по весенне-полевым работам

© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев . Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание, где обсудил организацию весенних полевых работ, сообщает пресс-служба администрации края.
Участие в краевом совещании также принял вице-губернатор Андрей Коробка и другие.
"Сельское хозяйство Краснодарского края – это не просто отрасль, а высокотехнологичный агропромышленный комплекс. И чтобы он был рентабельным, нужно просчитывать риски и, конечно, постоянно и тесно взаимодействовать с научным сообществом. Кубань из года в год обеспечивает страну достойным урожаем. В 2025 году в непростых условиях мы собрали 11 миллионов 577 тысяч тонн зерна и смогли выйти на лучший показатель среди всех регионов. В этом – важно получить не менее достойный урожай", — сказал на краевом совещании Кондратьев.
Губернатор добавил, что озимыми культурами в крае засеяно 1,8 миллиона гектаров пашни. По оценке ученых, всходы хорошие, гибели посевов нет, влаги в почве достаточно.
"Теперь необходимо грамотно, с учетом рекомендаций научных специалистов, провести уходные работы", – отметил Кондратьев.
В свою очередь, Коробка доложил в рамках совещания, что, несмотря на засуху 2025 года, посевная кампания была проведена в оптимальные сроки. Площадь озимого клина сохранена на уровне прошлых лет. Аграрии сеяли традиционно семена отечественной селекции, адаптированные к текущим климатическим условиям.
"Погодные условия для перезимовки озимых культур благоприятные. Критически низких температур не было, выпало среднее количество осадков. В целом запасы влаги в почве лучше, чем годом ранее. Состояние озимых оцениваем как хорошее и удовлетворительное. Отдельные хозяйства уже начали вносить первую весеннюю подкормку. Ресурсы для уходных работ есть в полном объеме. Удобрения приобретают своевременно. Со средствами защиты растений тоже проблем нет, их накопление и контрактация идут на постоянной основе", – сказал на совещании вице-губернатор.
Кондратьев обратил внимание на важность использования высококачественных семян кубанской селекции.
"Президент России поставил задачу к 2030 году достичь уровня обеспеченности отечественными семенами ключевых сельхозкультур до 75%. Это необходимо для продовольственной безопасности страны. Важно, не теряя времени, поэтапно выполнять данное поручение, при этом у нас есть возможность использовать высококачественные семена кубанской селекции. Сегодня все поля региона засеивают кубанской пшеницей – это настоящая гордость России. Теперь необходимо увеличивать долю использования наших семян и по остальным культурам – кукурузе, подсолнечнику, сое, сахарной свекле", – сказал на совещании Кондратьев.
Также глава региона сообщил, что в пострадавших от засухи северных районах края необходимо оптимизировать структуру посевных площадей.
"Под подсолнечник отведем 479 тысяч гектаров, под кукурузу – 369 тысяч, под сахарную свеклу – 226 тысяч, под сою – 145 тысяч. Особое внимание нужно уделить мониторингу уровня влаги в почве. При ее дефиците в тесном контакте с научным сообществом (необходимо - прим. ред.) принимать превентивные меры. В северных районах края, которые в прошлом году столкнулись с продолжительной засухой, необходимо оптимизировать структуру посевных площадей. На этих территориях совместно с учеными важно рассмотреть более устойчивые к капризам природы сельхозкультуры", – сказал губернатор.
Коробка также рассказал на совещании, что целом в 2026 году площадь сева яровых культур сохранили на уровне прошлых лет. Также в Минсельхозе региона учли ситуацию с засухой, вместе с учеными пересмотрели структуру севооборота в северных районах Краснодарского края и дали рекомендации аграриям.
"По ключевым культурам существенных снижений не будет, это никак не отразится на продовольственной безопасности. Площади сева сахарной свеклы, подсолнечника и сои снижены в среднем на 4-5%. Прогнозируется снижение по рисовым чекам в пределах 15%. Увеличится сев зернового гороха, льна и рапса. Семена для весенней кампании есть в полном объеме. Ученые готовы дать консультации по подбору сортов", – доложил Коробка.
Для проведения посевной кампании и всех сезонных работ в регионе заготовили достаточное количество горюче-смазочных материалов и техники. Вовремя провели ремонт и профилактику сельхозмашин. Всего в поля выйдет почти 36 тысяч единиц техники.
Краснодарский крайКраснодарский крайРоссияВениамин КондратьевАндрей КоробкаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
