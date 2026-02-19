Рейтинг@Mail.ru
Россия с тревогой следит за ситуацией вокруг Кубы, заявила Матвиенко
11:47 19.02.2026
Россия с тревогой следит за ситуацией вокруг Кубы, заявила Матвиенко
Россия с тревогой следит за ситуацией вокруг Кубы, заявила Матвиенко - РИА Новости, 19.02.2026
Россия с тревогой следит за ситуацией вокруг Кубы, заявила Матвиенко
Россия с тревогой следит за ситуацией вокруг Кубы, она является важнейшим стратегическим партнером РФ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с... РИА Новости, 19.02.2026
Россия с тревогой следит за ситуацией вокруг Кубы, заявила Матвиенко

Матвиенко: Куба является важнейшим стратегическим партнером РФ

Флаг Кубы
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Россия с тревогой следит за ситуацией вокруг Кубы, она является важнейшим стратегическим партнером РФ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей.
"Мы с тревогой следим за тем, что происходит вокруг Кубы. Вы знаете, как в России относятся к вашей стране, к кубинскому народу. Вы не просто для нас важнейший стратегический партнёр, давний друг, но и Куба для нас — братская страна и братский народ", - сказала Матвиенко.
Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Россия считает новые ограничения в адрес Кубы неприемлемыми, заявил Путин
Куба Россия В мире Валентина Матвиенко Бруно Родригес Паррилья Совет Федерации РФ
 
 
Заголовок открываемого материала