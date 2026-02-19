МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Россия с тревогой следит за ситуацией вокруг Кубы, она является важнейшим стратегическим партнером РФ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей.
Россия с тревогой следит за ситуацией вокруг Кубы, заявила Матвиенко
Россия с тревогой следит за ситуацией вокруг Кубы, заявила Матвиенко - РИА Новости, 19.02.2026
Россия с тревогой следит за ситуацией вокруг Кубы, заявила Матвиенко
Россия с тревогой следит за ситуацией вокруг Кубы, она является важнейшим стратегическим партнером РФ, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на встрече с... РИА Новости, 19.02.2026
Россия с тревогой следит за ситуацией вокруг Кубы, заявила Матвиенко
Матвиенко: Куба является важнейшим стратегическим партнером РФ
