https://ria.ru/20260219/koreya-2075392808.html
Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному сроку
Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному сроку - РИА Новости, 19.02.2026
Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному сроку
Суд в Южной Корее пр говорил бывшего президента Юн Сок Ёля к пожизненному заключению по обвинению в руководстве мятежом в связи с введением в стране... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T10:05:00+03:00
2026-02-19T10:05:00+03:00
2026-02-19T11:39:00+03:00
в мире
южная корея
юн сок ель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075423241_0:0:546:307_1920x0_80_0_0_a817929d56637308a22e12de26d0dfb3.jpg
https://ria.ru/20260128/kim-2070692776.html
https://ria.ru/20260121/srok-2069222234.html
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075423241_12:0:495:362_1920x0_80_0_0_29dc02c2fd46ad123ed8ad8860b08648.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, юн сок ель
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель
Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному сроку
Экс-президента Южной Кореи Юн Сок Еля приговорили к пожизненному сроку
СЕУЛ, 19 фев - РИА Новости.
Суд в Южной Корее пр говорил бывшего президента Юн Сок Ёля к пожизненному заключению по обвинению в руководстве мятежом в связи с введением в стране чрезвычайного военного положения в декабре 2024 года, следует из трансляции
заседания суда.
Юн Сок Ёль
обвинялся в сговоре с бывшим министром обороны и другими лицами с целью организации беспорядков с целью подрыва Конституции путем незаконного объявления военного положения в отсутствие войны или эквивалентного чрезвычайного положения в стране.
"Подсудимый... приговаривается к пожизненному заключению", - постановил суд.
Ранее прокуратура запросила для Юн Сок Ёля смертную казнь, минимальное возможное наказание в таком случае составляло пожизненное заключение.
Юн Сок Ёль 3 декабря 2024 года объявил в стране военное положение, мобилизовав войска и полицию. Они оцепили здание Национального собрания страны и не давали законодателям войти внутрь.
Он также приказал, по версии следствия, арестовать спикера национального собрания и лидеров правящей и основной оппозиционной партий.
Депутаты подняли гражданский протест, прорвались через оцепление и собрались на экстренное пленарное заседание, в ходе которого проголосовали за отмену военного положения спустя всего несколько часов после его введения.
Президент в ответ согласился его отменить, после чего парламент проголосовал за его импичмент.