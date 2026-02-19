Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному сроку

СЕУЛ, 19 фев - РИА Новости. Суд в Южной Корее пр говорил бывшего президента Юн Сок Ёля к пожизненному заключению по обвинению в руководстве мятежом в связи с введением в стране чрезвычайного военного положения в декабре 2024 года, следует из Суд в Южной Корее пр говорил бывшего президента Юн Сок Ёля к пожизненному заключению по обвинению в руководстве мятежом в связи с введением в стране чрезвычайного военного положения в декабре 2024 года, следует из трансляции заседания суда.

Юн Сок Ёль обвинялся в сговоре с бывшим министром обороны и другими лицами с целью организации беспорядков с целью подрыва Конституции путем незаконного объявления военного положения в отсутствие войны или эквивалентного чрезвычайного положения в стране.

"Подсудимый... приговаривается к пожизненному заключению", - постановил суд.

Ранее прокуратура запросила для Юн Сок Ёля смертную казнь, минимальное возможное наказание в таком случае составляло пожизненное заключение.

Юн Сок Ёль 3 декабря 2024 года объявил в стране военное положение, мобилизовав войска и полицию. Они оцепили здание Национального собрания страны и не давали законодателям войти внутрь.

Он также приказал, по версии следствия, арестовать спикера национального собрания и лидеров правящей и основной оппозиционной партий.

Депутаты подняли гражданский протест, прорвались через оцепление и собрались на экстренное пленарное заседание, в ходе которого проголосовали за отмену военного положения спустя всего несколько часов после его введения.