Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному сроку
10:05 19.02.2026 (обновлено: 11:39 19.02.2026)
Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному сроку
Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному сроку - РИА Новости, 19.02.2026
Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному сроку
Суд в Южной Корее пр говорил бывшего президента Юн Сок Ёля к пожизненному заключению по обвинению в руководстве мятежом в связи с введением в стране... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T10:05:00+03:00
2026-02-19T11:39:00+03:00
в мире
южная корея
юн сок ель
южная корея
в мире, южная корея, юн сок ель
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель
Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному сроку

Экс-президента Южной Кореи Юн Сок Еля приговорили к пожизненному сроку

© REUTERS / YONHAP NEWS AGENCYБывший президент Южной Кореи Юн Сук Ёль в зале суда
Бывший президент Южной Кореи Юн Сук Ёль в зале суда - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© REUTERS / YONHAP NEWS AGENCY
Бывший президент Южной Кореи Юн Сук Ёль в зале суда
СЕУЛ, 19 фев - РИА Новости. Суд в Южной Корее пр говорил бывшего президента Юн Сок Ёля к пожизненному заключению по обвинению в руководстве мятежом в связи с введением в стране чрезвычайного военного положения в декабре 2024 года, следует из трансляции заседания суда.
Юн Сок Ёль обвинялся в сговоре с бывшим министром обороны и другими лицами с целью организации беспорядков с целью подрыва Конституции путем незаконного объявления военного положения в отсутствие войны или эквивалентного чрезвычайного положения в стране.
"Подсудимый... приговаривается к пожизненному заключению", - постановил суд.
Ранее прокуратура запросила для Юн Сок Ёля смертную казнь, минимальное возможное наказание в таком случае составляло пожизненное заключение.
Юн Сок Ёль 3 декабря 2024 года объявил в стране военное положение, мобилизовав войска и полицию. Они оцепили здание Национального собрания страны и не давали законодателям войти внутрь.
Он также приказал, по версии следствия, арестовать спикера национального собрания и лидеров правящей и основной оппозиционной партий.
Депутаты подняли гражданский протест, прорвались через оцепление и собрались на экстренное пленарное заседание, в ходе которого проголосовали за отмену военного положения спустя всего несколько часов после его введения.
Президент в ответ согласился его отменить, после чего парламент проголосовал за его импичмент.
В миреЮжная КореяЮн Сок Ель
 
 
Заголовок открываемого материала