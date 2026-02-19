https://ria.ru/20260219/koreya-2075390035.html
Экс-президента Южной Кореи признали виновным в руководстве мятежом
Экс-президента Южной Кореи признали виновным в руководстве мятежом - РИА Новости, 19.02.2026
Экс-президента Южной Кореи признали виновным в руководстве мятежом
Суд в Южной Корее признал бывшего президента Юн Сок Ёля виновным в руководстве мятежом в связи с введением в стране чрезвычайного военного положения в декабре... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T09:51:00+03:00
2026-02-19T09:51:00+03:00
2026-02-19T11:38:00+03:00
в мире
южная корея
юн сок ель
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075423325_0:178:3015:1874_1920x0_80_0_0_6f55de78fb4e203ee140e0313fbc29b2.jpg
https://ria.ru/20260121/srok-2069222234.html
https://ria.ru/20250820/konfrontatsiya-2036437244.html
южная корея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075423325_196:0:2876:2010_1920x0_80_0_0_8400c582f8ff69d6076658a021037754.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, юн сок ель
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель
Экс-президента Южной Кореи признали виновным в руководстве мятежом
Суд Южной Кореи признал экс-президента Юн Сок Еля виновным в руководстве мятежом
СЕУЛ, 19 фев - РИА Новости. Суд в Южной Корее признал бывшего президента Юн Сок Ёля виновным в руководстве мятежом в связи с введением в стране чрезвычайного военного положения в декабре 2024 года, следует из трансляции заседания суда.
Юн Сок Ёль
обвинялся в сговоре с бывшим министром обороны и другими лицами с целью организации беспорядков с целью подрыва Конституции путем незаконного объявления военного положения в отсутствие войны или эквивалентного чрезвычайного положения в стране.
"Обвинение в руководстве мятежом в отношении Юн Сок Ёля признано обоснованным", - постановил суд.
Юн Сок Ёль 3 декабря 2024 года объявил в стране военное положение, мобилизовав войска и полицию. Они оцепили здание Национального собрания страны и не давали законодателям войти внутрь.
Также, по версии следствия, он приказал арестовать спикера Национального собрания и лидеров правящей и основной оппозиционной партий.
Депутаты подняли гражданский протест, прорвались через оцепление и собрались на экстренное пленарное заседание, в ходе которого проголосовали за отмену военного положения спустя всего несколько часов после его введения.
Президент в ответ согласился его отменить, после чего парламент проголосовал за его импичмент.