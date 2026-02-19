Южная Корея вдвое увеличила импорт пшеницы из России в январе

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Южная Корея в начале года почти вдвое увеличила импорт пшеницы из России, подсчитало РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы.

Так, в январе южнокорейские компании нарастили закупки российской пшеницы до 10,7 миллиона долларов против 6,2 миллиона годом ранее. Таким образом, сумма поставок увеличилась почти в два раза в годовом выражении.