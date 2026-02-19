Рейтинг@Mail.ru
08:35 19.02.2026 (обновлено: 10:41 19.02.2026)
Южная Корея вдвое увеличила импорт пшеницы из России в январе
экономика, южная корея, россия, москва
Экономика, Южная Корея, Россия, Москва
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Южная Корея в начале года почти вдвое увеличила импорт пшеницы из России, подсчитало РИА Новости по данным южнокорейской статслужбы.
Так, в январе южнокорейские компании нарастили закупки российской пшеницы до 10,7 миллиона долларов против 6,2 миллиона годом ранее. Таким образом, сумма поставок увеличилась почти в два раза в годовом выражении.
В результате Россия по итогам января стала третьим крупнейшим поставщиком пшеницы в Южную Корею, а доля Москвы от всего пшеничного экспорта в Сеул составила 15,6%. Больше всего пшеницы при этом поставили США - с долей в 53,9%, а вслед за ними расположилась Австралия - с долей в 22,1%.
Россия снизила импорт легковых автомобилей из Южной Кореи
16 февраля, 10:43
 
