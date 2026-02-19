В Берлине показали фильм Егора Кончаловского "Авиатор"

По сюжету картины, в 2026 году группа ученых во главе с профессором Гейгером (Константин Хабенский) обнаруживает в подземельях Соловецкого монастыря комнату с ледяными саркофагами, в которых лежат 13 тел. Это участники тайного эксперимента по крионике, проводившегося здесь в 20-х годах XX века. И только один из них выжил. После разморозки он постепенно вспоминает свое имя — Иннокентий Платонов (Александр Горбатов). В прошлом он был авиаконструктором, из-за ряда трагических событий герой оказался в тюремном лагере, потеряв семью, работу и любимую девушку.