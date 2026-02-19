https://ria.ru/20260219/kino-2075617788.html
В Берлине показали фильм Егора Кончаловского "Авиатор"
В Берлине показали фильм Егора Кончаловского "Авиатор" - РИА Новости, 19.02.2026
В Берлине показали фильм Егора Кончаловского "Авиатор"
В дни Берлинского международного кинофестиваля 19 февраля в Русском доме в столице Германии прошел специальный показ фильма Егора Михалкова-Кончаловского... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T22:00:00+03:00
2026-02-19T22:00:00+03:00
2026-02-19T22:00:00+03:00
культура
кино
егор кончаловский
новости культуры
берлин (город)
германия
евгений водолазкин
константин хабенский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060091137_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_f891d4323b83ceb0ef81f28d158f2662.jpg
https://ria.ru/20260217/premera-2074167665.html
берлин (город)
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060091137_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_276aff9042c959485ac974f2f0011c58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино, егор кончаловский, новости культуры, берлин (город), германия, евгений водолазкин, константин хабенский, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), культура
Культура, Кино, Егор Кончаловский, Новости культуры, Берлин (город), Германия, Евгений Водолазкин, Константин Хабенский, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Культура
В Берлине показали фильм Егора Кончаловского "Авиатор"
Россотрудничество: в Русском доме в Берлине показали фильм "Авиатор"
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. В дни Берлинского международного кинофестиваля 19 февраля в Русском доме в столице Германии прошел специальный показ фильма Егора Михалкова-Кончаловского "Авиатор" по одноименному роману Евгения Водолазкина.
"Русский дом в Берлине с аншлагом провел специальный показ российской драмы "Авиатор" режиссера Егора Кончаловского. Перед сеансом кинообозреватель и продюсер Сусанна Альперина рассказала о создании ленты, ключевых философских темах и процессе работы над проектом", - сообщили РИА Новости в Россотрудничестве.
По сюжету картины, в 2026 году группа ученых во главе с профессором Гейгером (Константин Хабенский) обнаруживает в подземельях Соловецкого монастыря комнату с ледяными саркофагами, в которых лежат 13 тел. Это участники тайного эксперимента по крионике, проводившегося здесь в 20-х годах XX века. И только один из них выжил. После разморозки он постепенно вспоминает свое имя — Иннокентий Платонов (Александр Горбатов). В прошлом он был авиаконструктором, из-за ряда трагических событий герой оказался в тюремном лагере, потеряв семью, работу и любимую девушку.
"Показ собрал полный зал, подтвердив интерес берлинской публики к современному российскому кинематографу и качественному интеллектуальному кино. После фильма у зрителей была возможность обменяться впечатлениями в неформальной обстановке", - отметила в Россотрудничестве.
Показ организован при поддержке Русского дома в Берлине.