В Берлине показали фильм Егора Кончаловского "Авиатор" - РИА Новости, 19.02.2026
22:00 19.02.2026
В Берлине показали фильм Егора Кончаловского "Авиатор"
В Берлине показали фильм Егора Кончаловского "Авиатор"
В дни Берлинского международного кинофестиваля 19 февраля в Русском доме в столице Германии прошел специальный показ фильма Егора Михалкова-Кончаловского... РИА Новости, 19.02.2026
https://ria.ru/20260217/premera-2074167665.html
2026
кино, егор кончаловский, новости культуры, берлин (город), германия, евгений водолазкин, константин хабенский
Россотрудничество: в Русском доме в Берлине показали фильм "Авиатор"

Актеры Константин Хабенский, Виталий Кищенко, продюсер Сергей Катышев, режиссер Егор Кончаловский, актер Евгений Стычкин на премьере фильма "Авиатор" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
Актеры Константин Хабенский, Виталий Кищенко, продюсер Сергей Катышев, режиссер Егор Кончаловский, актер Евгений Стычкин на премьере фильма Авиатор в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актеры Константин Хабенский, Виталий Кищенко, продюсер Сергей Катышев, режиссер Егор Кончаловский, актер Евгений Стычкин на премьере фильма "Авиатор" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве
МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. В дни Берлинского международного кинофестиваля 19 февраля в Русском доме в столице Германии прошел специальный показ фильма Егора Михалкова-Кончаловского "Авиатор" по одноименному роману Евгения Водолазкина.
"Русский дом в Берлине с аншлагом провел специальный показ российской драмы "Авиатор" режиссера Егора Кончаловского. Перед сеансом кинообозреватель и продюсер Сусанна Альперина рассказала о создании ленты, ключевых философских темах и процессе работы над проектом", - сообщили РИА Новости в Россотрудничестве.
По сюжету картины, в 2026 году группа ученых во главе с профессором Гейгером (Константин Хабенский) обнаруживает в подземельях Соловецкого монастыря комнату с ледяными саркофагами, в которых лежат 13 тел. Это участники тайного эксперимента по крионике, проводившегося здесь в 20-х годах XX века. И только один из них выжил. После разморозки он постепенно вспоминает свое имя — Иннокентий Платонов (Александр Горбатов). В прошлом он был авиаконструктором, из-за ряда трагических событий герой оказался в тюремном лагере, потеряв семью, работу и любимую девушку.
"Показ собрал полный зал, подтвердив интерес берлинской публики к современному российскому кинематографу и качественному интеллектуальному кино. После фильма у зрителей была возможность обменяться впечатлениями в неформальной обстановке", - отметила в Россотрудничестве.
Показ организован при поддержке Русского дома в Берлине.
Сериал Князь Андрей - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Премьера года: как снимали масштабный исторический сериал "Князь Андрей"
17 февраля, 08:00
 
