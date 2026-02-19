Рейтинг@Mail.ru
Казахстан готов выделить Совету мира значительную сумму, заявил Токаев
19:56 19.02.2026
Казахстан готов выделить Совету мира значительную сумму, заявил Токаев
Казахстан готов выделить Совету мира значительную сумму, заявил Токаев
Казахстан готов незамедлительно выделить "Совету мира" по Газе значительную сумму, заявил в четверг казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания РИА Новости, 19.02.2026
Казахстан готов выделить Совету мира значительную сумму, заявил Токаев

Токаев: Казахстан готов незамедлительно выделить Совету мира значительную сумму

ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Казахстан готов незамедлительно выделить "Совету мира" по Газе значительную сумму, заявил в четверг казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Совета в Вашингтоне.
"В качестве первого шага мы готовы без промедления выделить значительную сумму денежных средств непосредственно "Совету мира", - сказал Токаев.
Он заявил также, что Казахстан, являясь одним из крупнейших производителей пшеницы, готов предоставить гуманитарную помощь и укрепить продовольственную безопасность сектора Газа.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по восстановлению и управлению сектором Газа. Администрация президента США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, в списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия и Украина также числятся в списке приглашенных. Первое заседание "Совета мира" проходит в четверг в Вашингтоне.
