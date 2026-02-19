Казахстан готов выделить Совету мира значительную сумму, заявил Токаев

ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Казахстан готов незамедлительно выделить "Совету мира" по Газе значительную сумму, заявил в четверг казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Совета в Вашингтоне.