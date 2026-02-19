Карл III заявил о готовности содействовать расследованию дела брата

"Я с глубочайшим беспокойством узнал новость о задержании Эндрю Маунтбеттен-Виндзора по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе. Далее следует полный, справедливый и надлежащий процесс, в рамках которого этот вопрос расследуется положенным образом и соответствующими органами. В этом, как я уже говорил ранее, они могут рассчитывает на нашу полную и безоговорочную поддержку и сотрудничество", - говорится в заявлении, распространенном Букингемским дворцом, которое поступило в распоряжение РИА Новости.