Карл III заявил о готовности содействовать расследованию дела брата
Король Великобритании Карл III на фоне задержания полицией его брата Эндрю Маунтбеттен-Виндзора заявил, что полностью готов содействовать расследованию. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T15:49:00+03:00
2026
ЛОНДОН, 19 фев - РИА Новости. Король Великобритании Карл III на фоне задержания полицией его брата Эндрю Маунтбеттен-Виндзора заявил, что полностью готов содействовать расследованию.
Ранее бывший принц Эндрю был задержан полицией по делу о связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном.
"Я с глубочайшим беспокойством узнал новость о задержании Эндрю Маунтбеттен-Виндзора по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе. Далее следует полный, справедливый и надлежащий процесс, в рамках которого этот вопрос расследуется положенным образом и соответствующими органами. В этом, как я уже говорил ранее, они могут рассчитывает на нашу полную и безоговорочную поддержку и сотрудничество", - говорится в заявлении, распространенном Букингемским дворцом, которое поступило в распоряжение РИА Новости.
В четверг полиция долины Темзы задержала опального экс-принца Эндрю на территории Сандрингемского дворца в графстве Норфолк
по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе. Также в рамках дела проводятся обыски.
Британская полиция ранее сообщала, что обсуждает с прокуратурой расследование сообщений о том, что брат короля Великобритании Карла III
Эндрю тайно пересылал Эпштейну
правительственные документы Соединенного Королевства.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов. Одна из последних партий файлов по делу Эпштейна содержит фотографии, на которых опальный принц склонился над неизвестной молодой женщиной, лежащей на полу. Как выяснили СМИ, помещение оказалось нью-йоркским особняком Эпштейна.