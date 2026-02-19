Рейтинг@Mail.ru
23:45 19.02.2026 (обновлено: 00:04 20.02.2026)
https://ria.ru/20260219/grossi-2075628293.html
Гросс рассказал об энергоснабжении ЗАЭС

Гросси: ЗАЭС получает питание по линии "Днепропетровская"

© РИА Новости / Константин Михальчевский1-й энергоблок Запорожской атомной электростанции
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Сейчас Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) получает питание по линии "Днепровская", ЛЭП обеспечивает работу всех критически важных систем ядерной безопасности, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Станция продолжает использовать внеагрегатную линию электропередачи "Днепровская" напряжением 750 кВ, которая в настоящее время обеспечивает все основные функции ядерной безопасности", - говорится в комментарии Гросси, опубликованном на сайте МАГАТЭ.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
МАГАТЭ готово объективно сообщить о возможных повреждениях на ЗАЭС
Вчера, 23:57
 
В миреРафаэль ГроссиМАГАТЭ
 
 
