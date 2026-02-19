https://ria.ru/20260219/grossi-2075628293.html
Гросс рассказал об энергоснабжении ЗАЭС
Гросс рассказал об энергоснабжении ЗАЭС - РИА Новости, 20.02.2026
Гросс рассказал об энергоснабжении ЗАЭС
Сейчас Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) получает питание по линии "Днепровская", ЛЭП обеспечивает работу всех критически важных систем ядерной... РИА Новости, 20.02.2026
