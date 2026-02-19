Рейтинг@Mail.ru
СМИ: фон дер Ляйен может посетить Гренландию в марте - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:41 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/grenlandiya-2075357447.html
СМИ: фон дер Ляйен может посетить Гренландию в марте
СМИ: фон дер Ляйен может посетить Гренландию в марте - РИА Новости, 19.02.2026
СМИ: фон дер Ляйен может посетить Гренландию в марте
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует в марте поездку в Гренландию, чтобы объявить о пакете мер поддержки для острова на фоне притязаний США,... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T01:41:00+03:00
2026-02-19T01:41:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
урсула фон дер ляйен
дональд трамп
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071236668_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a7b30860bc0d600f46f90d5de46fae0d.jpg
https://ria.ru/20260218/grenlandija-2075290431.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071236668_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2bc9688fe41800de055ae401208ee489.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, сша, дания, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, еврокомиссия
В мире, Гренландия, США, Дания, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Еврокомиссия
СМИ: фон дер Ляйен может посетить Гренландию в марте

Bloomberg: фон дер Ляйен может посетить Гренландию в марте

© AP Photo / Omar HavanaУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Omar Havana
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен планирует в марте поездку в Гренландию, чтобы объявить о пакете мер поддержки для острова на фоне притязаний США, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Урсула фон дер Ляйен планирует посетить Гренландию в марте... Глава Европейской комиссии вместе с несколькими комиссарами в следующем месяце отправится в поездку, чтобы объявить о пакете мер поддержки для полуавтономной территории Дании", - говорится в сообщении.
По информации источников агентства, обсуждение поездки всё ещё продолжается, а детали, включая её дату, могут измениться.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Король Дании Фредерик X в Нууке, Гренландия. 18 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Король Дании прибыл в Гренландию
18 февраля, 18:43
 
В миреГренландияСШАДанияУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала