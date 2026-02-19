https://ria.ru/20260219/gaza-2075617613.html
Казахстан и еще несколько стран отправят войска в Газу, заявил командир ISF
Казахстан и еще несколько стран отправят войска в Газу, заявил командир ISF - РИА Новости, 19.02.2026
Казахстан и еще несколько стран отправят войска в Газу, заявил командир ISF
Командующий международными силами по стабилизации в Газе (ISF) генерал-майор США Джаспер Джефферс заявил, что уже пять стран обязались направить своих военных... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T21:36:00+03:00
2026-02-19T21:36:00+03:00
2026-02-19T21:36:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
индонезия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153035/49/1530354970_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_196f06c35c69f82351bfc67600a856af.jpg
https://ria.ru/20260219/ssha-2075585295.html
сша
вашингтон (штат)
индонезия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153035/49/1530354970_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ce0737287368340121e8789ae8d03d63.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат), индонезия, дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Индонезия, Дональд Трамп
Казахстан и еще несколько стран отправят войска в Газу, заявил командир ISF
Командир ISF Джефферс: Казахстан и еще 4 страны отправят войска в Газу