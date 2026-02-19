Рейтинг@Mail.ru
21:36 19.02.2026
Казахстан и еще несколько стран отправят войска в Газу, заявил командир ISF
в мире, сша, вашингтон (штат), индонезия, дональд трамп
В мире, США, Вашингтон (штат), Индонезия, Дональд Трамп
Военнослужащие армии Казахстана
Военнослужащие армии Казахстана. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Командующий международными силами по стабилизации в Газе (ISF) генерал-майор США Джаспер Джефферс заявил, что уже пять стран обязались направить своих военных для службы в новой структуре.
"Я крайне рад объявить сегодня, что первые пять стран обязались направить войска для службы в ISF: Индонезия, Марокко, Казахстан, Косово и Албания. Ещё две страны обязались обучать полицию: Египет и Иордания", - сказал Джефферс, выступая на первом саммите "Совета мира" в Вашингтоне.
Он также отметил, что в долгосрочной перспективе ISF планирует нарастить личный состав в Газе до 20 тысяч военнослужащих, плюс 12 тысяч полицейских.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по восстановлению и управлению сектором Газа. Администрация президента США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, в списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия и Украина также числятся в списке приглашенных. Первое заседание "Совета мира" проходит в четверг в Вашингтоне.
