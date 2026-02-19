Васильев назвал олимпийскую медаль Филиппова посланием всему миру

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что завоеванная Никитой Филипповым серебряная медаль Олимпийских игр в Италии в ски-альпинизме - это посыл всему миру, что российские спортсмены могут удивлять.
Филиппов в четверг стал вторым в спринте. Он выиграл первую для россиян медаль на Играх 2026 года в Италии.
«
"Я считаю, что это замечательный результат. Наконец-то наши ребята - всего 13 человек - показали всему миру, что могут удивлять. И это при том, что у них нет полноценной вспомогательной команды: специалистов по восстановлению, психологов, людей, которые готовят инвентарь и помогают во всех организационных моментах. Интересный факт: Никита раньше занимался биатлоном. Самые лучшие люди из биатлона!" - сказал Васильев.
"Они все равно завоевывают медали. Если бы Савелий Коростелев еще зацепил бронзу, а нашего фигуриста не засудили, это вообще был бы феерический результат, но все еще впереди. В любом случае все замечательно. Ребята представляют не только себя, но и всю страну. Серебро в ски-альпинизме - выдающийся результат, тем более что для нас это новый вид спорта. Оказывается, и в нем мы чувствуем себя вполне уверенно. Это здорово, я очень рад этому", - отметил Васильев.