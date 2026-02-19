Васильев назвал олимпийскую медаль Филиппова посланием всему миру

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что завоеванная Никитой Филипповым серебряная медаль Олимпийских игр в Италии в ски-альпинизме - это посыл всему миру, что российские спортсмены могут удивлять.