Васильев назвал олимпийскую медаль Филиппова посланием всему миру - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
17:41 19.02.2026 (обновлено: 17:54 19.02.2026)
Васильев назвал олимпийскую медаль Филиппова посланием всему миру
Васильев назвал олимпийскую медаль Филиппова посланием всему миру
спорт
дмитрий васильев
никита филиппов
зимние олимпийские игры 2026
ски-альпинизм
спорт, дмитрий васильев, никита филиппов, зимние олимпийские игры 2026, ски-альпинизм
Спорт, Дмитрий Васильев, Никита Филиппов, Зимние Олимпийские игры 2026, Ски-альпинизм
Васильев назвал олимпийскую медаль Филиппова посланием всему миру

Васильев назвал серебряную медаль Филиппова посланием всему миру

Никита Филиппов на церемонии награждения
Никита Филиппов на церемонии награждения
© AP Photo / Gabriele Facciotti
Никита Филиппов на церемонии награждения
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что завоеванная Никитой Филипповым серебряная медаль Олимпийских игр в Италии в ски-альпинизме - это посыл всему миру, что российские спортсмены могут удивлять.
Филиппов в четверг стал вторым в спринте. Он выиграл первую для россиян медаль на Играх 2026 года в Италии.
"Я считаю, что это замечательный результат. Наконец-то наши ребята - всего 13 человек - показали всему миру, что могут удивлять. И это при том, что у них нет полноценной вспомогательной команды: специалистов по восстановлению, психологов, людей, которые готовят инвентарь и помогают во всех организационных моментах. Интересный факт: Никита раньше занимался биатлоном. Самые лучшие люди из биатлона!" - сказал Васильев.
"Они все равно завоевывают медали. Если бы Савелий Коростелев еще зацепил бронзу, а нашего фигуриста не засудили, это вообще был бы феерический результат, но все еще впереди. В любом случае все замечательно. Ребята представляют не только себя, но и всю страну. Серебро в ски-альпинизме - выдающийся результат, тем более что для нас это новый вид спорта. Оказывается, и в нем мы чувствуем себя вполне уверенно. Это здорово, я очень рад этому", - отметил Васильев.
Церемония награждения победителей в спринте среди мужчин - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
"Мужик сказал - мужик сделал": Филиппов о серебре Олимпиады
