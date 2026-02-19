В Совфеде прокомментировали заявление Мерца о диалоге с Путиным

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил порталу NEWS.ru, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц негативно относится ко всему, что даже гипотетически может способствовать налаживанию предсказуемых отношений с Россией.
Ранее канцлер ФРГ в интервью немецкому изданию Rheinpfalz исключил вероятность налаживания диалога с президентом России Владимиром Путиным. Также он отверг возможность возобновления поставок российского газа из-за конфликта на Украине.
"Подобное заявление еще раз подтверждает, что Мерц негативно относится ко всему, что даже гипотетически может способствовать налаживанию предсказуемых отношений с Россией и ее высшим руководством. Ничего удивительного в этом нет. Европа, в лице Мерца, в лице (председателя Еврокомиссии Урсулы - ред.) фон дер Ляйен, (главы евродипломатии Каи - ред.) Каллас и так далее, по-прежнему зациклена на том, чтобы конфликт киевской группы с Россией продолжался бесконечно", - сказал Карасин.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в декабре 2025 года, что Европе было бы полезно возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Итальянский премьер Джорджа Мелони в январе призвала Европу начать говорить с Москвой по теме Украины и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию. О том, что Европе в какой-то момент нужно будет начать вести диалог с Россией по Украине на самом высоком уровне, заявлял и президент Финляндии Александр Стубб.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу "Аль-Арабия", что Москва будет разговаривать с Европой тогда, когда европейцы одумаются.
Как ранее отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин готов к восстановлению контактов. При этом возможная встреча на высшем уровне должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций, подчеркивал он.
