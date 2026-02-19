Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде прокомментировали заявление Мерца о диалоге с Путиным - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:33 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/es-2075617300.html
В Совфеде прокомментировали заявление Мерца о диалоге с Путиным
В Совфеде прокомментировали заявление Мерца о диалоге с Путиным - РИА Новости, 19.02.2026
В Совфеде прокомментировали заявление Мерца о диалоге с Путиным
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил порталу NEWS.ru, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц негативно относится ко... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T21:33:00+03:00
2026-02-19T21:33:00+03:00
в мире
россия
европа
украина
владимир путин
григорий карасин
фридрих мерц
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075441774_0:102:3071:1829_1920x0_80_0_0_834c66e3eff80c3f6be67260d6ac2a05.jpg
https://ria.ru/20251223/putin-2064061192.html
россия
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075441774_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_247d6d2c79c08f88f13fd599619c8870.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, украина, владимир путин, григорий карасин, фридрих мерц, совет федерации рф, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Россия, Европа, Украина, Владимир Путин, Григорий Карасин, Фридрих Мерц, Совет Федерации РФ, Еврокомиссия, Евросоюз
В Совфеде прокомментировали заявление Мерца о диалоге с Путиным

Карасин: Мерц негативно относится ко всему, что может наладить отношения с РФ

© REUTERS / Jana RodenbuschКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© REUTERS / Jana Rodenbusch
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил порталу NEWS.ru, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц негативно относится ко всему, что даже гипотетически может способствовать налаживанию предсказуемых отношений с Россией.
Ранее канцлер ФРГ в интервью немецкому изданию Rheinpfalz исключил вероятность налаживания диалога с президентом России Владимиром Путиным. Также он отверг возможность возобновления поставок российского газа из-за конфликта на Украине.
"Подобное заявление еще раз подтверждает, что Мерц негативно относится ко всему, что даже гипотетически может способствовать налаживанию предсказуемых отношений с Россией и ее высшим руководством. Ничего удивительного в этом нет. Европа, в лице Мерца, в лице (председателя Еврокомиссии Урсулы - ред.) фон дер Ляйен, (главы евродипломатии Каи - ред.) Каллас и так далее, по-прежнему зациклена на том, чтобы конфликт киевской группы с Россией продолжался бесконечно", - сказал Карасин.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в декабре 2025 года, что Европе было бы полезно возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Итальянский премьер Джорджа Мелони в январе призвала Европу начать говорить с Москвой по теме Украины и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию. О том, что Европе в какой-то момент нужно будет начать вести диалог с Россией по Украине на самом высоком уровне, заявлял и президент Финляндии Александр Стубб.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью телеканалу "Аль-Арабия", что Москва будет разговаривать с Европой тогда, когда европейцы одумаются.
Как ранее отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин готов к восстановлению контактов. При этом возможная встреча на высшем уровне должна быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций, подчеркивал он.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
СМИ узнали реакцию Мерца на заявление Макрона о Путине
23 декабря 2025, 12:50
 
В миреРоссияЕвропаУкраинаВладимир ПутинГригорий КарасинФридрих МерцСовет Федерации РФЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала