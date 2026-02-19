Рейтинг@Mail.ru
Участие ЕК в Совете мира вызвало недовольство у стран ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:34 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/es-2075403041.html
Участие ЕК в Совете мира вызвало недовольство у стран ЕС, пишут СМИ
Участие ЕК в Совете мира вызвало недовольство у стран ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 19.02.2026
Участие ЕК в Совете мира вызвало недовольство у стран ЕС, пишут СМИ
Участие Еврокомиссии в первом заседании "Совета мира" без согласования с членами ЕС вызвало недовольство нескольких входящих в блок стран, пишет издание... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T10:34:00+03:00
2026-02-19T10:34:00+03:00
в мире
средиземноморье
вашингтон (штат)
франция
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
https://ria.ru/20260215/tramp-2074553634.html
https://ria.ru/20260216/lukashenko-2074715798.html
средиземноморье
вашингтон (штат)
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, средиземноморье, вашингтон (штат), франция, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, politico
В мире, Средиземноморье, Вашингтон (штат), Франция, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Politico
Участие ЕК в Совете мира вызвало недовольство у стран ЕС, пишут СМИ

Politico: Участие ЕК в Совете мира без согласия стран ЕС вызвало их недовольство

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Участие Еврокомиссии в первом заседании "Совета мира" без согласования с членами ЕС вызвало недовольство нескольких входящих в блок стран, пишет издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье ранее сообщил, что еврокомиссар по Средиземноморью и демографии Дубравка Шуйца представит Еврокомиссию на заседании "Совета мира" 19 февраля в Вашингтоне.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Трамп рассказал, какую сумму выделит Совет мира на нужды Газы
15 февраля, 19:37
"Участие еврокомиссара вызвало споры на встрече послов стран ЕС в среду, Франция и Бельгия высказывались особенно активно", - говорится в статье.
По информации Politico, возмущение было вызвано тем, что Еврокомиссия не получала от стран ЕС мандата на участие в мероприятии, которое, по мнению ряда европейских представителей, может поставить под сомнение авторитет ООН. Некоторые дипломаты также заявили, что юридическая служба Европейского совета выразила беспокойство по поводу соблюдения Еврокомиссией норм международного права.
Как отмечает издание, Еврокомиссия, в свою очередь, поспешила оправдаться, заявив, что планирует лишь "принять к сведению" происходящее на заседании: якобы по этой причине на встречу отправился еврокомиссар, а не председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. При этом, по информации газеты, Еврокомиссия собирается ограничить свое участие в "Совете мира" одними лишь переговорами по сектору Газа, из-за чего ее представит именно еврокомиссар по Средиземноморью и демографии. Также в ЕК сослались на финансовый аспект вопроса: поддерживавшая Палестину деньгами, Еврокомиссия теперь хочет участвовать в обсуждении ее будущего.
Администрация президента США направила приглашения принять участие в работе "Совета мира" по Газе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложение американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Лукашенко опроверг слухи об отказе от участия в "Совете мира" из-за Путина
16 февраля, 15:05
 
В миреСредиземноморьеВашингтон (штат)ФранцияУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала