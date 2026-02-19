Участие ЕК в Совете мира вызвало недовольство у стран ЕС, пишут СМИ

БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Участие Еврокомиссии в первом заседании "Совета мира" без согласования с членами ЕС вызвало недовольство нескольких входящих в блок стран, пишет издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.