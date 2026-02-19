Участие ЕК в Совете мира вызвало недовольство у стран ЕС, пишут СМИ

БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Участие Еврокомиссии в первом заседании "Совета мира" без согласования с членами ЕС вызвало недовольство нескольких входящих в блок стран, пишет издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье ранее сообщил, что еврокомиссар по Средиземноморью и демографии Дубравка Шуйца представит Еврокомиссию на заседании "Совета мира" 19 февраля в Вашингтоне.
По информации Politico, возмущение было вызвано тем, что Еврокомиссия не получала от стран ЕС мандата на участие в мероприятии, которое, по мнению ряда европейских представителей, может поставить под сомнение авторитет ООН. Некоторые дипломаты также заявили, что юридическая служба Европейского совета выразила беспокойство по поводу соблюдения Еврокомиссией норм международного права.
Как отмечает издание, Еврокомиссия, в свою очередь, поспешила оправдаться, заявив, что планирует лишь "принять к сведению" происходящее на заседании: якобы по этой причине на встречу отправился еврокомиссар, а не председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен. При этом, по информации газеты, Еврокомиссия собирается ограничить свое участие в "Совете мира" одними лишь переговорами по сектору Газа, из-за чего ее представит именно еврокомиссар по Средиземноморью и демографии. Также в ЕК сослались на финансовый аспект вопроса: поддерживавшая Палестину деньгами, Еврокомиссия теперь хочет участвовать в обсуждении ее будущего.
Администрация президента США направила приглашения принять участие в работе "Совета мира" по Газе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали, что получили предложение американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.