Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала расследования дела Эпштейна - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:28 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/epshteyn-2075419238.html
Захарова прокомментировала расследования дела Эпштейна
Захарова прокомментировала расследования дела Эпштейна - РИА Новости, 19.02.2026
Захарова прокомментировала расследования дела Эпштейна
Американские конгрессмены вряд ли попадут на ранчо скандального финансиста Джеффри Эпштейна, если в органах власти США решат, что им это не несет выгоды, хотя... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T11:28:00+03:00
2026-02-19T11:28:00+03:00
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
мария захарова
джеффри эпштейн
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071657484_0:270:3072:1998_1920x0_80_0_0_587abf8a8cc8f339e9ad4207f0dccbd5.jpg
https://ria.ru/20260204/zaharova-2072105124.html
https://ria.ru/20260217/makarkin-2074737128.html
сша
россия
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071657484_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4b1af5cc65e038e3f5277e83f04ebff8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, вашингтон (штат), мария захарова, джеффри эпштейн, дональд трамп, оон
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Мария Захарова, Джеффри Эпштейн, Дональд Трамп, ООН
Захарова прокомментировала расследования дела Эпштейна

Захарова: американские конгрессмены вряд ли попадут на ранчо Эпштейна

© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Американские конгрессмены вряд ли попадут на ранчо скандального финансиста Джеффри Эпштейна, если в органах власти США решат, что им это не несет выгоды, хотя те же ведомства Штатов моментально обеспечили себе доступ для изъятия российской дипломатической собственности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она сообщила, что американские конгрессмены, расследующие преступления Эпштейна и его окружения, работают над получением доступа на территорию ранчо финансиста, хотя получить доступ и отобрать российскую дипломатическую собственность в 2016 году властям США удалось моментально.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Захарова, говоря о деле Эпштейна, напомнила про бал вампиров
4 февраля, 09:58
"На своем примере знаем: когда надо "отобрать и проникнуть", американским органам нужны буквально одни сутки, а когда не надо - дальше забора не пустят, а то и оружием будут угрожать", - указала Захарова.
Она напомнила, что после победы президента Дональда Трампа на выборах 2016 года при еще действующем президенте США Бараке Обаме у России отобрали загородные резиденции посольства и постпредства при ООН, здание торгового представительства в Вашингтоне, генерального консульства и резиденции российских генконсулов в Сан-Франциско и Сиэтле. Тогда вопрос доступа был решен в течение суток, а дипломатам и членам их семей пришлось покидать США в течение 72 часов.
Также Захарова напомнила, что в 2012 году представители России попытались посетить детский дом в штате Монтана, где, по поступавшей тогда информации, российские дети, усыновленные американскими приемными родителями, испытывали серьезные проблемы. Российским представителям не удалось попасть внутрь дальше порога, а власти США не смогли обеспечить для них доступ в учреждение, подчеркнула дипломат.
"Делайте ваши ставки, господа: получат конгрессмены "доступ" к ранчо Эпштейна, или "это другое?" - риторически спросила Захарова.
Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Идеальный шторм". Досье Эпштейна привело к небывалому скандалу в Европе
17 февраля, 08:00
 
В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Мария ЗахароваДжеффри ЭпштейнДональд ТрампООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала