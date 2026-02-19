Захарова прокомментировала расследования дела Эпштейна

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Американские конгрессмены вряд ли попадут на ранчо скандального финансиста Джеффри Эпштейна, если в органах власти США решат, что им это не несет выгоды, хотя те же ведомства Штатов моментально обеспечили себе доступ для изъятия российской дипломатической собственности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она сообщила, что американские конгрессмены, расследующие преступления Эпштейна и его окружения, работают над получением доступа на территорию ранчо финансиста, хотя получить доступ и отобрать российскую дипломатическую собственность в 2016 году властям США удалось моментально.
Захарова, говоря о деле Эпштейна, напомнила про бал вампиров
4 февраля, 09:58
"На своем примере знаем: когда надо "отобрать и проникнуть", американским органам нужны буквально одни сутки, а когда не надо - дальше забора не пустят, а то и оружием будут угрожать", - указала Захарова.
Она напомнила, что после победы президента Дональда Трампа на выборах 2016 года при еще действующем президенте США Бараке Обаме у России отобрали загородные резиденции посольства и постпредства при ООН, здание торгового представительства в Вашингтоне, генерального консульства и резиденции российских генконсулов в Сан-Франциско и Сиэтле. Тогда вопрос доступа был решен в течение суток, а дипломатам и членам их семей пришлось покидать США в течение 72 часов.
Также Захарова напомнила, что в 2012 году представители России попытались посетить детский дом в штате Монтана, где, по поступавшей тогда информации, российские дети, усыновленные американскими приемными родителями, испытывали серьезные проблемы. Российским представителям не удалось попасть внутрь дальше порога, а власти США не смогли обеспечить для них доступ в учреждение, подчеркнула дипломат.
"Делайте ваши ставки, господа: получат конгрессмены "доступ" к ранчо Эпштейна, или "это другое?" - риторически спросила Захарова.