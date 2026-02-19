Захарова прокомментировала расследования дела Эпштейна

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Американские конгрессмены вряд ли попадут на ранчо скандального финансиста Джеффри Эпштейна, если в органах власти США решат, что им это не несет выгоды, хотя те же ведомства Штатов моментально обеспечили себе доступ для изъятия российской дипломатической собственности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.