Принц Эндрю стал первым за 500 лет арестованным членом королевской семьи

ЛОНДОН, 19 фев - РИА Новости. Брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, задержанный из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, стал первым с 1646 года членом королевской семьи, арестованным полицией.
Согласно действующему в Британии закону о полиции и доказательствах по уголовным делам от 1984 года, задержание возможно только в том случае, если у полиции есть "разумные основания" для обоснования необходимости ареста. Поскольку о формальном допросе Эндрю по делу об Эпштейне не сообщалось, задержание, возможно, произошло после его отказа дать показания.
Последний раз с членом британской королевской семьи подобное произошло в 1646 году. Тогда Карл I на фоне гражданской войны в стране предстал перед судом парламента, который признал, что он "тиран, изменник и враг отечества". Он был казнен 30 января 1649 года в Лондоне.
До Карла I в 1567 году за государственную измену была казнена Мария Стюарт. В 1554 году Елизавету Стюарт два месяца держали в заточении, однако затем отпустили, не доказав ее причастность к протестантскому восстанию Томаса Уайатта. До этого задержания королевских особ были более частым явлением.
Таким образом, в современной истории прецедентов задержания членов королевской семьи нет. При этом был ряд инцидентов, не приведших к аресту. В 2019 году муж королевы Елизаветы II, принц Филипп, попал в автокатастрофу, в результате которой пострадал еще один водитель. Полиция провела расследование аварии, но никого не задержала. Филипп добровольно сдал свои водительские права. В 2002 году сестра Карла III, принцесса Анна, была признана виновной по уголовной статье после того, как ее бультерьер укусил двух детей. Она была оштрафована на 500 фунтов стерлингов, однако не была арестована.
В соответствии с современным законодательством юридический иммунитет есть только у короля. Остальные члены королевской семьи могут попасть под суд, и с точки зрения закона ничем не отличаются от остальных граждан. Таким образом, возможный суд над Эндрю пройдет так же, как любой другой уголовный процесс.
Как выяснило РИА Новости, в случае признания виновным из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном может быть осужден на пожизненное заключение. Как уточняет, поясняя закон, Королевская прокурорская служба, неправомерные действия на государственной службе - уголовное правонарушение, максимальное наказание за него - пожизненное заключение.
В четверг полиция долины Темзы задержала опального экс-принца Эндрю на территории Сандрингемского дворца в графстве Норфолк. Также в рамках дела проводятся обыски.
Британская полиция ранее сообщала, что обсуждает с прокуратурой расследование сообщений о том, что брат короля Великобритании Карла III Эндрю тайно пересылал Эпштейну правительственные документы Соединенного Королевства.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов. Одна из последних партий файлов по делу Эпштейна содержит фотографии, на которых опальный принц склонился над неизвестной молодой женщиной, лежащей на полу. Как выяснили СМИ, помещение оказалось нью-йоркским особняком Эпштейна.