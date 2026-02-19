Принц Эндрю стал первым за 500 лет арестованным членом королевской семьи

ЛОНДОН, 19 фев - РИА Новости. Брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, задержанный из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, стал первым с 1646 года членом королевской семьи, арестованным полицией.

Ранее бывший принц Эндрю был задержан по делу о связях с Эпштейном . Правоохранителями расследуется инцидент с пересылкой Эпштейну правительственных документов, а опальному принцу вменяются неправомерные действия на государственной службе.

Согласно действующему в Британии закону о полиции и доказательствах по уголовным делам от 1984 года, задержание возможно только в том случае, если у полиции есть "разумные основания" для обоснования необходимости ареста. Поскольку о формальном допросе Эндрю по делу об Эпштейне не сообщалось, задержание, возможно, произошло после его отказа дать показания.

Последний раз с членом британской королевской семьи подобное произошло в 1646 году. Тогда Карл I на фоне гражданской войны в стране предстал перед судом парламента, который признал, что он "тиран, изменник и враг отечества". Он был казнен 30 января 1649 года в Лондоне

До Карла I в 1567 году за государственную измену была казнена Мария Стюарт. В 1554 году Елизавету Стюарт два месяца держали в заточении, однако затем отпустили, не доказав ее причастность к протестантскому восстанию Томаса Уайатта. До этого задержания королевских особ были более частым явлением.

Таким образом, в современной истории прецедентов задержания членов королевской семьи нет. При этом был ряд инцидентов, не приведших к аресту. В 2019 году муж королевы Елизаветы II , принц Филипп , попал в автокатастрофу, в результате которой пострадал еще один водитель. Полиция провела расследование аварии, но никого не задержала. Филипп добровольно сдал свои водительские права. В 2002 году сестра Карла III , принцесса Анна, была признана виновной по уголовной статье после того, как ее бультерьер укусил двух детей. Она была оштрафована на 500 фунтов стерлингов, однако не была арестована.

В соответствии с современным законодательством юридический иммунитет есть только у короля. Остальные члены королевской семьи могут попасть под суд, и с точки зрения закона ничем не отличаются от остальных граждан. Таким образом, возможный суд над Эндрю пройдет так же, как любой другой уголовный процесс.

Как выяснило РИА Новости, в случае признания виновным из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном может быть осужден на пожизненное заключение. Как уточняет, поясняя закон, Королевская прокурорская служба, неправомерные действия на государственной службе - уголовное правонарушение, максимальное наказание за него - пожизненное заключение.

В четверг полиция долины Темзы задержала опального экс-принца Эндрю на территории Сандрингемского дворца в графстве Норфолк . Также в рамках дела проводятся обыски.

Британская полиция ранее сообщала, что обсуждает с прокуратурой расследование сообщений о том, что брат короля Великобритании Карла III Эндрю тайно пересылал Эпштейну правительственные документы Соединенного Королевства.