Экс-принцу Эндрю может грозить пожизненное заключение

ЛОНДОН, 19 фев - РИА Новости. Брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор в случае признания его виновным из-за связей со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном может быть осужден на пожизненное заключение, выяснило РИА Новости, изучив соответствующее законодательство.

Ранее бывший принц Эндрю был задержан полицией по делу о связях с Эпштейном . Правоохранителями расследуется инцидент с пересылкой Эпштейну правительственных документов, а опальному принцу вменяются неправомерные действия на государственной службе.

Как уточняет, поясняя закон, Королевская прокурорская служба, неправомерные действия на государственной службе - уголовное правонарушение, максимальное наказание за него - пожизненное заключение.

Преступление определяется как серьезное умышленное злоупотребление властью или обязанностями, связанными с занимаемой государственной должностью, или пренебрежением ими.

В четверг полиция долины Темзы задержала опального экс-принца Эндрю на территории Сандрингемского дворца в графстве Норфолк . Также в рамках дела проводятся обыски.

Британская полиция ранее сообщала, что обсуждает с прокуратурой расследование сообщений о том, что брат короля Великобритании Карла III Эндрю тайно пересылал Эпштейну правительственные документы Соединенного Королевства.