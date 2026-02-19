https://ria.ru/20260219/endryu-2075557318.html
Экс-принцу Эндрю может грозить пожизненное заключение
Экс-принцу Эндрю может грозить пожизненное заключение - РИА Новости, 19.02.2026
Экс-принцу Эндрю может грозить пожизненное заключение
Брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор в случае признания его виновным из-за связей со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T17:58:00+03:00
2026-02-19T17:58:00+03:00
2026-02-19T17:58:00+03:00
в мире
норфолк (виргиния)
великобритания
джеффри эпштейн
карл iii
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075463406_0:79:3175:1865_1920x0_80_0_0_e25a20c755a6fd370db8ccfdb40e867e.jpg
https://ria.ru/20260219/endryu-2075555307.html
https://ria.ru/20260205/epshteyn-2072579331.html
норфолк (виргиния)
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075463406_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_600f727494f653488829737a6b793cc9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, норфолк (виргиния), великобритания, джеффри эпштейн, карл iii
В мире, Норфолк (Виргиния), Великобритания, Джеффри Эпштейн, Карл III
Экс-принцу Эндрю может грозить пожизненное заключение
РИА Новости: брата Карла III Эндрю могут осудить на пожизненное заключение
ЛОНДОН, 19 фев - РИА Новости. Брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор в случае признания его виновным из-за связей со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном может быть осужден на пожизненное заключение, выяснило РИА Новости, изучив соответствующее законодательство.
Ранее бывший принц Эндрю
был задержан полицией по делу о связях с Эпштейном
. Правоохранителями расследуется инцидент с пересылкой Эпштейну правительственных документов, а опальному принцу вменяются неправомерные действия на государственной службе.
Как уточняет, поясняя закон, Королевская прокурорская служба, неправомерные действия на государственной службе - уголовное правонарушение, максимальное наказание за него - пожизненное заключение.
Преступление определяется как серьезное умышленное злоупотребление властью или обязанностями, связанными с занимаемой государственной должностью, или пренебрежением ими.
В четверг полиция долины Темзы задержала опального экс-принца Эндрю на территории Сандрингемского дворца в графстве Норфолк
. Также в рамках дела проводятся обыски.
Британская полиция ранее сообщала, что обсуждает с прокуратурой расследование сообщений о том, что брат короля Великобритании Карла III
Эндрю тайно пересылал Эпштейну правительственные документы Соединенного Королевства.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов. Одна из последних партий файлов по делу Эпштейна содержит фотографии, на которых опальный принц склонился над неизвестной молодой женщиной, лежащей на полу. Как выяснили СМИ, помещение оказалось нью-йоркским особняком Эпштейна.