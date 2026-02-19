Букингемский дворец не предупреждали об аресте экс-принца Эндрю, пишут СМИ

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Букингемский дворец не был предупрежден об аресте брата короля Великобритании Карла III, Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, на фоне скандала вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к королевской семье.
Ранее бывший принц Эндрю был задержан полицией по делу о связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном.
"Букингемский дворец не был заранее проинформирован об аресте Эндрю Маунтбеттен-Виндзора", - указывает телеканал.
В четверг полиция долины Темзы задержала опального экс-принца Эндрю на территории Сандрингемского дворца в графстве Норфолк по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе. Также в рамках дела проводятся обыски.
Британская полиция ранее сообщала, что обсуждает с прокуратурой расследование сообщений о том, что брат короля Великобритании Карла III Эндрю тайно пересылал Эпштейну правительственные документы Соединенного Королевства.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов. Одна из последних партий файлов по делу Эпштейна содержит фотографии, на которых опальный принц склонился над неизвестной молодой женщиной, лежащей на полу. Как выяснили СМИ, помещение оказалось нью-йоркским особняком Эпштейна.