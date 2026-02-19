Рейтинг@Mail.ru
Букингемский дворец не предупреждали об аресте экс-принца Эндрю, пишут СМИ - РИА Новости, 19.02.2026
17:52 19.02.2026
Букингемский дворец не предупреждали об аресте экс-принца Эндрю, пишут СМИ
Букингемский дворец не предупреждали об аресте экс-принца Эндрю, пишут СМИ - РИА Новости, 19.02.2026
Букингемский дворец не предупреждали об аресте экс-принца Эндрю, пишут СМИ
Букингемский дворец не был предупрежден об аресте брата короля Великобритании Карла III, Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, на фоне скандала вокруг его связей с... РИА Новости, 19.02.2026
в мире
великобритания
норфолк (виргиния)
джеффри эпштейн
карл iii
великобритания
норфолк (виргиния)
в мире, великобритания, норфолк (виргиния), джеффри эпштейн, карл iii
В мире, Великобритания, Норфолк (Виргиния), Джеффри Эпштейн, Карл III
Букингемский дворец не предупреждали об аресте экс-принца Эндрю, пишут СМИ

CNN: Букингемский дворец не предупреждали об аресте брата Карла III Эндрю

© РИА Новости / Алекс Макнотон
Гвардейцы у входа в Букингемский дворец в Лондоне
Гвардейцы у входа в Букингемский дворец в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Букингемский дворец не был предупрежден об аресте брата короля Великобритании Карла III, Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, на фоне скандала вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к королевской семье.
Ранее бывший принц Эндрю был задержан полицией по делу о связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном.
Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Идеальный шторм". Досье Эпштейна привело к небывалому скандалу в Европе
17 февраля, 08:00
"Букингемский дворец не был заранее проинформирован об аресте Эндрю Маунтбеттен-Виндзора", - указывает телеканал.
В четверг полиция долины Темзы задержала опального экс-принца Эндрю на территории Сандрингемского дворца в графстве Норфолк по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе. Также в рамках дела проводятся обыски.
Британская полиция ранее сообщала, что обсуждает с прокуратурой расследование сообщений о том, что брат короля Великобритании Карла III Эндрю тайно пересылал Эпштейну правительственные документы Соединенного Королевства.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов. Одна из последних партий файлов по делу Эпштейна содержит фотографии, на которых опальный принц склонился над неизвестной молодой женщиной, лежащей на полу. Как выяснили СМИ, помещение оказалось нью-йоркским особняком Эпштейна.
Король Великобритании Карл III - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Карл III заявил о готовности содействовать расследованию дела брата
Вчера, 15:49
 
