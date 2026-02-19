Глава ФСБ рассказал, как вел переговоры с Дуровым

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Переговоры с создателем Telegram Павлом Дуровым не увенчались успехом, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

"Ведомство никаких переговоров с Дуровым сейчас не ведет. Раньше вели, ни к чему хорошему не привело. <...> Он преследует корыстные интересы", — сказал глава службы в комментарии для Telegram-канала " Юнашев Live ".

По словам Бортникова, предоставляя услуги злоумышленникам, мессенджер совершает правонарушения, которые приводят к детской преступности, терактам и диверсиям.

"Такой подход является не чем иным, как попустительством к тому, что происходит", — отметил он.

На минувшей неделе Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram . Сообщения СМИ о его полной блокировке с 1 апреля ведомство не подтвердило и не опровергло.

С 15 по 17 февраля мессенджер заблокировал почти 600 тысяч каналов и групп, что стало самым большим значением за месяц.