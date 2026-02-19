Рейтинг@Mail.ru
Глава ФСБ рассказал, как вел переговоры с Дуровым - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:36 19.02.2026 (обновлено: 16:01 19.02.2026)
https://ria.ru/20260219/durov-2075465852.html
Глава ФСБ рассказал, как вел переговоры с Дуровым
Глава ФСБ рассказал, как вел переговоры с Дуровым - РИА Новости, 19.02.2026
Глава ФСБ рассказал, как вел переговоры с Дуровым
Переговоры с создателем Telegram Павлом Дуровым не увенчались успехом, заявил директор ФСБ Александр Бортников. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T13:36:00+03:00
2026-02-19T16:01:00+03:00
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
павел дуров
александр бортников
telegram
общество
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776388_0:88:1080:696_1920x0_80_0_0_fd2fe0eb2127660f60363a6ae5962d5a.jpg
https://ria.ru/20260218/telegram--2075233749.html
https://ria.ru/20260218/shadaev-2075152403.html
https://ria.ru/20260217/telegram-2073470463.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968776388_0:80:1080:890_1920x0_80_0_0_dd05f5801099fa2d51542c678522a786.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, павел дуров, александр бортников, telegram, общество, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Павел Дуров, Александр Бортников, Telegram, Общество, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Глава ФСБ рассказал, как вел переговоры с Дуровым

Бортников: переговоры ФСБ с Дуровым ни к чему хорошему не привели

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Переговоры с создателем Telegram Павлом Дуровым не увенчались успехом, заявил директор ФСБ Александр Бортников.
"Ведомство никаких переговоров с Дуровым сейчас не ведет. Раньше вели, ни к чему хорошему не привело. <...> Он преследует корыстные интересы", — сказал глава службы в комментарии для Telegram-канала "Юнашев Live".
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Telegram пока не будут ограничивать в зоне СВО
18 февраля, 15:33
По словам Бортникова, предоставляя услуги злоумышленникам, мессенджер совершает правонарушения, которые приводят к детской преступности, терактам и диверсиям.
"Такой подход является не чем иным, как попустительством к тому, что происходит", — отметил он.
На минувшей неделе Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram. Сообщения СМИ о его полной блокировке с 1 апреля ведомство не подтвердило и не опровергло.
Логотип мессенджера Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Основной функционал Telegram доступен, заявил Шадаев
18 февраля, 11:47
С 15 по 17 февраля мессенджер заблокировал почти 600 тысяч каналов и групп, что стало самым большим значением за месяц.
Telegram и WhatsApp активно используются злоумышленниками для обмана, вымогательства денег и диверсий. Из-за этого от приложений не раз требовали повысить безопасность пользователей, но все обращения они проигнорировали. Платформы отказываются передавать силовикам информацию не только о случаях мошенничества, но и о планировании и совершении терактов. При этом они предоставляют эти данные зарубежным спецслужбам.
Логотип Telegram - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Telegram в России: что известно о причинах замедления, будет ли блокировка РКН
17 февраля, 13:20
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияПавел ДуровАлександр БортниковTelegramОбществоФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала