В Дагестане возбудили дело после ДТП с пятью погибшими
В Дагестане возбудили дело после ДТП с пятью погибшими
Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено после ДТП с пятью погибшими в Дагестане, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T17:07:00+03:00
2026-02-19T17:07:00+03:00
2026-02-19T17:09:00+03:00
