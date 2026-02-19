Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане пять человек погибли в ДТП
15:44 19.02.2026 (обновлено: 16:51 19.02.2026)
В Дагестане пять человек погибли в ДТП
Пять человек погибли при столкновении двух автомобилей в Магарамкентском районе Дагестана, сообщили РИА Новости в ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 19.02.2026
происшествия
магарамкентский район
республика дагестан
россия
новый год
магарамкентский район
республика дагестан
россия
происшествия, магарамкентский район, республика дагестан, россия, новый год
Происшествия, Магарамкентский район, Республика Дагестан, Россия, Новый год
МАХАЧКАЛА, 19 фев - РИА Новости. Пять человек погибли при столкновении двух автомобилей в Магарамкентском районе Дагестана, сообщили РИА Новости в ГУМЧС РФ по региону.
"Поступила информация о том, что в результате ДТП вблизи населенного пункта Гапцах Магарамкентского района пострадали шесть человек. По уточненной информации, столкнулись легковые "Лада Гранта" и "Лада Приора", в результате чего пострадали шесть человек, из них пятеро человек погибли, детей среди них нет", – говорится в сообщении.
Пострадавшая женщина госпитализирована в тяжелом состоянии, добавили в ведомстве.
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
На МКАД произошло ДТП с участием автобуса
ПроисшествияМагарамкентский районРеспублика ДагестанРоссияНовый год
 
 
