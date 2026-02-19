https://ria.ru/20260219/deti-2075537517.html
Ученые выявили связь между детским ожирением и оценками по математике
Ученые выявили связь между детским ожирением и оценками по математике - РИА Новости, 19.02.2026
Ученые выявили связь между детским ожирением и оценками по математике
Дети с ожирением и избыточной массой тела хуже учатся математике, рассказала заведующая кафедрой факультетской педиатрии педиатрического факультета РНИМУ имени... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T16:57:00+03:00
2026-02-19T16:57:00+03:00
2026-02-19T17:09:00+03:00
общество
россия
лейла намазова-баранова
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
российская академия наук
ммпц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075540533_0:344:3029:2048_1920x0_80_0_0_b5f02f79445f24e1c75642c97d8b155c.jpg
https://ria.ru/20250805/vrach-2033378184.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075540533_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_0a65ebb84473e1987644749b33703835.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, лейла намазова-баранова, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, российская академия наук, ммпц
Общество, Россия, Лейла Намазова-Баранова, Российский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, Российская академия наук, ММПЦ
Ученые выявили связь между детским ожирением и оценками по математике
Намазова-Баранова: дети с ожирением хуже учатся математике
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Дети с ожирением и избыточной массой тела хуже учатся математике, рассказала заведующая кафедрой факультетской педиатрии педиатрического факультета РНИМУ имени Пирогова, руководитель НИИ педиатрии и охраны здоровья детей РНЦХ имени Петровского, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ, президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.
Онлайн-заседание Научного совета РАН
"Науки о жизни" на тему: "Современные исследования микробиоты: как правильно изучать и поддерживать здоровую микрофлору человека" прошло в четверг в ММПЦ
"Россия сегодня".
"Это наша работа, проведена на большой популяции 1,5 тысячи детей среднего школьного возраста, которых мы проанализировали с точки зрения их в том числе индекса массы тела, вернее, SDS индекса массы тела и когнитивных функций. И оказалось, что дети с избыточной массой тела и ожирением имеют достоверно хуже оценки, прежде всего, по математике. А это что означает? Что в будущем это совсем другой интеллектуальный потенциал страны", - сказала эксперт.
Она добавила, что ось "кишечник-мозг" у детей с избыточной массой тела и ожирением с самого начала начинает работать неправильно, а у детей с недостаточностью питания эти эффекты выражены намного меньше.
"Более того, проведя изучение морфометрии мозга, мы впервые в мире описали, что у этих детей существенно увеличен объем белого вещества. Понятно, за счет чего? За счет серого. И это, конечно, уже совсем другой уровень проблемы", - заключила Намазова-Баранова
.