16:57 19.02.2026 (обновлено: 17:09 19.02.2026)
Ученые выявили связь между детским ожирением и оценками по математике
Дети с ожирением и избыточной массой тела хуже учатся математике, рассказала заведующая кафедрой факультетской педиатрии педиатрического факультета РНИМУ имени... РИА Новости, 19.02.2026
общество, россия, лейла намазова-баранова, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, российская академия наук, ммпц
Общество, Россия, Лейла Намазова-Баранова, Российский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, Российская академия наук, ММПЦ
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Дети с ожирением и избыточной массой тела хуже учатся математике, рассказала заведующая кафедрой факультетской педиатрии педиатрического факультета РНИМУ имени Пирогова, руководитель НИИ педиатрии и охраны здоровья детей РНЦХ имени Петровского, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава РФ, президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.
Онлайн-заседание Научного совета РАН "Науки о жизни" на тему: "Современные исследования микробиоты: как правильно изучать и поддерживать здоровую микрофлору человека" прошло в четверг в ММПЦ "Россия сегодня".
"Это наша работа, проведена на большой популяции 1,5 тысячи детей среднего школьного возраста, которых мы проанализировали с точки зрения их в том числе индекса массы тела, вернее, SDS индекса массы тела и когнитивных функций. И оказалось, что дети с избыточной массой тела и ожирением имеют достоверно хуже оценки, прежде всего, по математике. А это что означает? Что в будущем это совсем другой интеллектуальный потенциал страны", - сказала эксперт.
Она добавила, что ось "кишечник-мозг" у детей с избыточной массой тела и ожирением с самого начала начинает работать неправильно, а у детей с недостаточностью питания эти эффекты выражены намного меньше.
"Более того, проведя изучение морфометрии мозга, мы впервые в мире описали, что у этих детей существенно увеличен объем белого вещества. Понятно, за счет чего? За счет серого. И это, конечно, уже совсем другой уровень проблемы", - заключила Намазова-Баранова.
