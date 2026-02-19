Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области завели дело после смерти ребенка - РИА Новости, 19.02.2026
11:53 19.02.2026
В Ленинградской области завели дело после смерти ребенка
В Ленинградской области завели дело после смерти ребенка - РИА Новости, 19.02.2026
В Ленинградской области завели дело после смерти ребенка
Уголовное дело возбуждено по факту смерти полуторамесячного ребенка, потерявшего сознание по пути в поликлинику в Мурино, сообщила пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 19.02.2026
2026
происшествия, россия, ленинградская область
Происшествия, Россия, Ленинградская область
В Ленинградской области завели дело после смерти ребенка

В Мурино завели дело после смерти полуторамесячного ребенка в поликлинике

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 фев - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту смерти полуторамесячного ребенка, потерявшего сознание по пути в поликлинику в Мурино, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Ленинградской области.
По данным следствия, 17 февраля мама с 1,5-месячной дочкой следовали в детскую поликлинику, когда ребенок перестал подавать признаки жизни. В поликлинике врачи осмотрели ребенка и начали реанимировать, но спасти его не удалось.
"Следственным отделом по городу Мурино СУСК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
В Карелии возбудили дело после смерти двухлетней девочки в больнице
16 февраля, 11:36
