В Ленинградской области завели дело после смерти ребенка
В Ленинградской области завели дело после смерти ребенка - РИА Новости, 19.02.2026
В Ленинградской области завели дело после смерти ребенка
Уголовное дело возбуждено по факту смерти полуторамесячного ребенка, потерявшего сознание по пути в поликлинику в Мурино, сообщила пресс-служба СУСК РФ по... РИА Новости, 19.02.2026
происшествия
россия
ленинградская область
россия
ленинградская область
В Ленинградской области завели дело после смерти ребенка
В Мурино завели дело после смерти полуторамесячного ребенка в поликлинике