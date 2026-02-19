СМИ: дело Эпштейна расследуют девять служб британской полиции

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. До девяти выросло число служб британской полиции, подключившихся к расследованию обвинений в нарушении закона против брата короля Эндрю и экс-посла в США Питера Мандельсона после публикации минюстом США документов по делу осужденного американского финансиста Джеффри Эпштейна.