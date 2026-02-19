Рейтинг@Mail.ru
СМИ: дело Эпштейна расследуют девять служб британской полиции - РИА Новости, 19.02.2026
05:43 19.02.2026
СМИ: дело Эпштейна расследуют девять служб британской полиции
СМИ: дело Эпштейна расследуют девять служб британской полиции
До девяти выросло число служб британской полиции, подключившихся к расследованию обвинений в нарушении закона против брата короля Эндрю и экс-посла в США Питера РИА Новости, 19.02.2026
в мире, сша, лондон, суррей, джеффри эпштейн, карл iii
В мире, США, Лондон, Суррей, Джеффри Эпштейн, Карл III
СМИ: дело Эпштейна расследуют девять служб британской полиции

Times: дело Эпштейна расследуют девять служб британской полиции

© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. До девяти выросло число служб британской полиции, подключившихся к расследованию обвинений в нарушении закона против брата короля Эндрю и экс-посла в США Питера Мандельсона после публикации минюстом США документов по делу осужденного американского финансиста Джеффри Эпштейна.
Ранее газета Telegraph сообщала, что сотрудники полиции Лондона, долины Темзы и графства Суррей сформировали национальное подразделение для оценки заявлений, содержащихся в материалах дела Эпштейна.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
В Британии изучают данные о полетах Эпштейна через аэропорт Станстед
18 февраля, 14:15
"Полицейское расследование дела Эпштейна переросло в комплексное, с участием девяти ведомств, включая Национальное агентство по борьбе с преступностью", - говорится в статье Times.
Как отмечается, к расследованию, кроме Национального агентства по борьбе с преступностью, подключились подразделения полиции графств Уилтшир, Норфолк, Бедфордшир, Эссекс и Уэст-Мидлендс.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов. Одна из последних партий файлов по делу Эпштейна содержит фотографии, на которых опальный принц склонился над неизвестной молодой женщиной, лежащей на полу. Как выяснили СМИ, помещение оказалось нью-йоркским особняком Эпштейна.
Эндрю Маунтбеттен-Виндзор - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Бывшая жена экс-принца Эндрю закрывает компании из-за скандала с Эпштейном
17 февраля, 14:23
 
