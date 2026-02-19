Рейтинг@Mail.ru
Умер ученый-космист Владимир Лыткин
20:25 19.02.2026
Умер ученый-космист Владимир Лыткин
Ученый-космист, популяризатор научного наследия Константина Циолковского Владимир Лыткин скончался в Калуге, сообщило министерство образования Калужской... РИА Новости, 19.02.2026
калужская область, калуга, константин циолковский, российская академия наук, происшествия
Калужская область, Калуга, Константин Циолковский, Российская академия наук, Происшествия
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 фев – РИА Новости. Ученый-космист, популяризатор научного наследия Константина Циолковского Владимир Лыткин скончался в Калуге, сообщило министерство образования Калужской области.
"Министерство образования и науки Калужской области с прискорбием сообщает о безвременной кончине Владимира Владимировича Лыткина. Известный ученый-космист, доктор философских наук, заведующий кафедрой философии, культурологии и социологии Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского", - говорится в сообщении.
Согласно сообщению, Лыткин родился в 1959 году, окончил исторический факультет КГПИ имени К.Э. Циолковского, с которым в дальнейшем связал всю свою жизнь. Он осуществлял многолетнюю плодотворную научно-исследовательскую деятельность в области истории философии и космонавтики. Изучал наследие и философские взгляды Циолковского. Много знаний и сил отдавал просветительской деятельности и привлечению в науку талантливой молодежи.
Он был членом комиссии по разработке научного наследия К.Э. Циолковского при президиуме РАН. Являлся бессменным идейным вдохновителем и соорганизатором международных научных чтений памяти Циолковского и научно-практической конференции "У истоков российской государственности". Научные достижения Лыткина отмечены на федеральном уровне. Ему принадлежат более 100 научных публикаций, в том числе в высокорейтинговых международных изданиях, отмечают в министерстве.
 
Калужская область, Калуга, Константин Циолковский, Российская академия наук
 
 
