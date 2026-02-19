Бывший принц Эндрю остается одним из наследников престола

ЛОНДОН, 19 фев - РИА Новости. Брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор остается восьмым в линии наследования британского престола несмотря на арест и лишение титулов, выяснило РИА Новости, изучив соответствующее законодательство.

Ранее бывший принц Эндрю был задержан по делу о связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном . Правоохранителями расследуется инцидент с пересылкой Эпштейну правительственных документов, а опальному принцу вменяются неправомерные действия на государственной службе. Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов.

При этом, согласно действующему в Британии закону о наследовании престола, лишение титулов не означает исключение из линии наследования.

Как отмечается в брифинге на тему лишения титулов на сайте британского парламента от 4 февраля, член королевской семьи может быть исключен из линии наследования престола только если парламент примет соответствующий закон, применимый только к конкретному лицу.

Кроме того, в преамбуле к Вестминстерскому статуту 1931 года говорится, что принятие подобного закона потребует согласия всех других государств Содружества

В последний раз такой закон был принят в 1936 году. Тогда парламент исключил из линии наследования бывшего короля Эдуарда VIII и его потомков. Эдуард VIII пробыл королем с января 1936 года до своего отречения в декабре того же года. Отречение произошло из-за его желания выйти замуж за американку Уоллис Симпсон, против чего выступило правительство, заявив, что брак короля с разведенной женщиной с двумя живыми бывшими мужьями неприемлем.

Таким образом, на данный момент Эндрю остается восьмым в линии наследования. Это означает, что престола по той или иной причины должны лишиться семь человек прежде, чем Эндрю станет королем. Первым наследником является принц Уильям.