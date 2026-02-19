Бывший принц Эндрю остается одним из наследников престола

ЛОНДОН, 19 фев - РИА Новости. Брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор остается восьмым в линии наследования британского престола несмотря на арест и лишение титулов, выяснило РИА Новости, изучив соответствующее законодательство.
Ранее бывший принц Эндрю был задержан по делу о связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Правоохранителями расследуется инцидент с пересылкой Эпштейну правительственных документов, а опальному принцу вменяются неправомерные действия на государственной службе. Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов.
При этом, согласно действующему в Британии закону о наследовании престола, лишение титулов не означает исключение из линии наследования.
Как отмечается в брифинге на тему лишения титулов на сайте британского парламента от 4 февраля, член королевской семьи может быть исключен из линии наследования престола только если парламент примет соответствующий закон, применимый только к конкретному лицу.
Кроме того, в преамбуле к Вестминстерскому статуту 1931 года говорится, что принятие подобного закона потребует согласия всех других государств Содружества.
В последний раз такой закон был принят в 1936 году. Тогда парламент исключил из линии наследования бывшего короля Эдуарда VIII и его потомков. Эдуард VIII пробыл королем с января 1936 года до своего отречения в декабре того же года. Отречение произошло из-за его желания выйти замуж за американку Уоллис Симпсон, против чего выступило правительство, заявив, что брак короля с разведенной женщиной с двумя живыми бывшими мужьями неприемлем.
Таким образом, на данный момент Эндрю остается восьмым в линии наследования. Это означает, что престола по той или иной причины должны лишиться семь человек прежде, чем Эндрю станет королем. Первым наследником является принц Уильям.
Британская полиция ранее сообщала, что обсуждает с прокуратурой расследование сообщений о том, что брат короля Великобритании Карла III Эндрю тайно пересылал Эпштейну правительственные документы Соединенного Королевства.