Рейтинг@Mail.ru
Британская полиция подтвердила, что экс-принц Эндрю отпущен - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:18 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/britanija-2075625842.html
Британская полиция подтвердила, что экс-принц Эндрю отпущен
Британская полиция подтвердила, что экс-принц Эндрю отпущен - РИА Новости, 19.02.2026
Британская полиция подтвердила, что экс-принц Эндрю отпущен
Британская полиция подтвердила, что брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор отпущен из-под стражи, отметив, что теперь он находится под следствием. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T23:18:00+03:00
2026-02-19T23:18:00+03:00
в мире
норфолк (виргиния)
джеффри эпштейн
карл iii
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075461390_0:204:2678:1710_1920x0_80_0_0_e49d95d1b8fb8ab41ec2c362b9e75f9f.jpg
https://ria.ru/20260205/epshteyn-2072579331.html
норфолк (виргиния)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075461390_78:0:2454:1782_1920x0_80_0_0_64eb73f0ce555b649cd5041313d9d2f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, норфолк (виргиния), джеффри эпштейн, карл iii
В мире, Норфолк (Виргиния), Джеффри Эпштейн, Карл III
Британская полиция подтвердила, что экс-принц Эндрю отпущен

Британская полиция подтвердила, что экс-принц Эндрю отпущен из-под стражи

© AP Photo / Steve ParsonsЭндрю Маунтбеттен-Виндзор
Эндрю Маунтбеттен-Виндзор - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Steve Parsons
Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 19 фев - РИА Новости. Британская полиция подтвердила, что брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор отпущен из-под стражи, отметив, что теперь он находится под следствием.
Ранее телеканал Sky News сообщал, что бывший принц Эндрю был отпущен из-под стражи и уехал из полицейского участка на машине.
"Предоставляем новую информацию в связи с расследованием дела о злоупотреблении на государственной службе… В настоящее время арестованный (бывший принц Эндрю - ред.) освобожден и находится под следствием", - говорится в заявлении полиции долины Темзы, которая ранее арестовала мужчину.
В заявлении также отмечается, что полицейские завершили обыски в доме в графстве Норфолк.
Ранее бывший принц Эндрю был арестован по делу о связях со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Маунтбеттен-Виндзор был задержан в доме, где он проживал, на территории Сандрингемского дворца в графстве Норфолк. Правоохранители расследуют инцидент с пересылкой Эпштейну правительственных документов, а опальному бывшему принцу вменяются злоупотребления на государственной службе.
Король Великобритании Карл III - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
На Карла III напали с требованием расследовать связи его брата с Эпштейном
5 февраля, 23:42
 
В миреНорфолк (Виргиния)Джеффри ЭпштейнКарл III
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала