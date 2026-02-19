Британская полиция подтвердила, что экс-принц Эндрю отпущен

ЛОНДОН, 19 фев - РИА Новости. Британская полиция подтвердила, что брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор отпущен из-под стражи, отметив, что теперь он находится под следствием.

"Предоставляем новую информацию в связи с расследованием дела о злоупотреблении на государственной службе… В настоящее время арестованный (бывший принц Эндрю - ред.) освобожден и находится под следствием", - говорится в заявлении полиции долины Темзы, которая ранее арестовала мужчину.