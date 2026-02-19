Рейтинг@Mail.ru
Экс-премьер Британии передал полиции информацию по делу экс-принца Эндрю - РИА Новости, 19.02.2026
17:25 19.02.2026
Экс-премьер Британии передал полиции информацию по делу экс-принца Эндрю
Бывший британский премьер-министр Гордон Браун заявил, что передал полиции дополнительную информацию по делу о связях брата короля Карла III Эндрю... РИА Новости, 19.02.2026
в мире
лондон
эссекс
джеффри эпштейн
карл iii
гордон браун
экс-принц эндрю
лондон
эссекс
в мире, лондон, эссекс, джеффри эпштейн, карл iii, гордон браун, экс-принц эндрю
В мире, Лондон, Эссекс, Джеффри Эпштейн, Карл III, Гордон Браун, Экс-принц Эндрю
Экс-премьер Британии передал полиции информацию по делу экс-принца Эндрю

Браун передал полиции информацию по делу о связях экс-принца Эндрю с Эпштейном

© РИА Новости / Сергей Гунеев. АрхивГордон Браун
Гордон Браун - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев. Архив
Гордон Браун . Архивное фото
ЛОНДОН, 19 фев - РИА Новости. Бывший британский премьер-министр Гордон Браун заявил, что передал полиции дополнительную информацию по делу о связях брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, заявив, что надеется на справедливость для жертв Эпштейна.
Ранее бывший принц Эндрю был задержан полицией по делу о связях с Эпштейном. При этом пока расследуется только инцидент с пересылкой Эпштейну правительственных документов, а не случаи возможного насилия над женщинами и девочками.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Захарова прокомментировала задержание экс-принца Эндрю
Вчера, 13:37
"Мы направили пятистраничный меморандум в полицию… Этот меморандум содержит новую информацию в дополнение к той, которую я представил на прошлой неделе полиции Лондона, Эссекса и долины Темзы, где я выразил свою озабоченность тем, что необходимо обеспечить правосудие для девочек и женщин, ставших жертвами торговли людьми", - сказал Браун, заявление которого приводит телеканал Sky News.
В четверг полиция долины Темзы задержала опального экс-принца Эндрю на территории Сандрингемского дворца в графстве Норфолк по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе. Также в рамках дела проводятся обыски.
Британская полиция ранее сообщала, что обсуждает с прокуратурой расследование сообщений о том, что брат короля Великобритании Карла III Эндрю тайно пересылал Эпштейну правительственные документы Соединенного Королевства.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с Эпштейном. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов. Одна из последних партий файлов по делу Эпштейна содержит фотографии, на которых опальный принц склонился над неизвестной молодой женщиной, лежащей на полу. Как выяснили СМИ, помещение оказалось нью-йоркским особняком Эпштейна.
Король Великобритании Карл III - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
На Карла III напали с требованием расследовать связи его брата с Эпштейном
5 февраля, 23:42
 
В миреЛондонЭссексДжеффри ЭпштейнКарл IIIГордон БраунЭкс-принц Эндрю
 
 
