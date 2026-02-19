Экс-премьер Британии передал полиции информацию по делу экс-принца Эндрю

ЛОНДОН, 19 фев - РИА Новости. Бывший британский премьер-министр Гордон Браун заявил, что передал полиции дополнительную информацию по делу о связях брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, заявив, что надеется на справедливость для жертв Эпштейна.

Ранее бывший принц Эндрю был задержан полицией по делу о связях с Эпштейном. При этом пока расследуется только инцидент с пересылкой Эпштейну правительственных документов, а не случаи возможного насилия над женщинами и девочками.

"Мы направили пятистраничный меморандум в полицию… Этот меморандум содержит новую информацию в дополнение к той, которую я представил на прошлой неделе полиции Лондона, Эссекса и долины Темзы, где я выразил свою озабоченность тем, что необходимо обеспечить правосудие для девочек и женщин, ставших жертвами торговли людьми", - сказал Браун, заявление которого приводит телеканал Sky News

В четверг полиция долины Темзы задержала опального экс-принца Эндрю на территории Сандрингемского дворца в графстве Норфолк по подозрению в ненадлежащем поведении на государственной службе. Также в рамках дела проводятся обыски.

Британская полиция ранее сообщала, что обсуждает с прокуратурой расследование сообщений о том, что брат короля Великобритании Карла III Эндрю тайно пересылал Эпштейну правительственные документы Соединенного Королевства.