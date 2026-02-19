Рейтинг@Mail.ru
Бортников высказался о переговорах с Дуровым - РИА Новости, 19.02.2026
14:28 19.02.2026
Бортников высказался о переговорах с Дуровым
Глава ФСБ Александр Бортников, отвечая на вопрос о переговорах с создателем Telegram Павлом Дуровым, заявил, что нужно защищать интересы граждан и не допускать... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T14:28:00+03:00
2026-02-19T14:28:00+03:00
александр бортников
павел дуров
telegram
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр бортников, павел дуров, telegram, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Александр Бортников, Павел Дуров, Telegram, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Александр Бортников
Александр Бортников
Александр Бортников. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава ФСБ Александр Бортников, отвечая на вопрос о переговорах с создателем Telegram Павлом Дуровым, заявил, что нужно защищать интересы граждан и не допускать правонарушений предоставлением услуг Telegram преступным элементам.
"Нужно работать, а не биться за свободу слова, никто не нарушает свободы слова, нужно защищать интересы граждан и не допускать правонарушений, которые осуществляются предоставлением услуг Telegram другим преступным элементам", - сказал глава ФСБ в комментарии для канала "Юнашев Live" в Max.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Глава ФСБ раскритиковал Дурова
Вчера, 14:21
 
Александр БортниковПавел ДуровTelegramФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
