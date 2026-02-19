https://ria.ru/20260219/bortnikov-2075482188.html
Глава ФСБ раскритиковал Дурова
Глава ФСБ раскритиковал Дурова - РИА Новости, 19.02.2026
Глава ФСБ раскритиковал Дурова
Создатель Telegram Павел Дуров преследует свои корыстные интересы, которые в конечном итоге реализуются наличием большого количества правонарушений, заявил... РИА Новости, 19.02.2026
Глава ФСБ раскритиковал Дурова
Бортников: Дуров преследует корыстные интересы, реализуемые правонарушениями