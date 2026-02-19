Рейтинг@Mail.ru
Глава ФСБ раскритиковал Дурова - РИА Новости, 19.02.2026
14:21 19.02.2026
Глава ФСБ раскритиковал Дурова
Создатель Telegram Павел Дуров преследует свои корыстные интересы, которые в конечном итоге реализуются наличием большого количества правонарушений, заявил... РИА Новости, 19.02.2026
2026
Глава ФСБ раскритиковал Дурова

Бортников: Дуров преследует корыстные интересы, реализуемые правонарушениями

Павел Дуров. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Создатель Telegram Павел Дуров преследует свои корыстные интересы, которые в конечном итоге реализуются наличием большого количества правонарушений, заявил глава ФСБ России Александр Бортников.
"Он (Павел Дуров - ред.) преследует свои корыстные интересы, которые в конечном итоге реализуются наличием большого количества правонарушений", - сказал глава ведомства в комментарии для Max-канала "Юнашев Live".
Как отметил Бортников, в число правонарушений, реализуемых посредством Telegram, входят детская преступность, теракты и диверсии, и "такой подход является ничем иным, как попустительством к тому, что происходит".
Логотип мессенджера Telegram
Telegram пока не будут ограничивать в зоне СВО
18 февраля, 15:33
 
РоссияПавел ДуровАлександр БортниковTelegramФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
