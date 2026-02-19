Рейтинг@Mail.ru
Вместе с Масленицей в Россию пришла блинная дефляция - РИА Новости, 19.02.2026
00:06 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/bliny-2075345239.html
Вместе с Масленицей в Россию пришла блинная дефляция
Вместе с Масленицей в Россию пришла блинная дефляция - РИА Новости, 19.02.2026
Вместе с Масленицей в Россию пришла блинная дефляция
Средняя стоимость набора продуктов для приготовления порции в 40 блинов по России снизилась за год на 4,7% - до 113,64 рубля, таким образом, в этом году вместе... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T00:06:00+03:00
2026-02-19T00:06:00+03:00
россия
белоруссия
чукотка
евразийский экономический союз
празднование масленицы
россия
белоруссия
чукотка
россия, белоруссия, чукотка, евразийский экономический союз, празднование масленицы
Россия, Белоруссия, Чукотка, Евразийский экономический союз, Празднование Масленицы
Вместе с Масленицей в Россию пришла блинная дефляция

РИА Новости: средняя стоимость набора продуктов на 40 блинов снизилась за год

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБлины
Блины - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Блины. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Средняя стоимость набора продуктов для приготовления порции в 40 блинов по России снизилась за год на 4,7% - до 113,64 рубля, таким образом, в этом году вместе с Масленицей в страну пришла блинная дефляция, подсчитали для РИА Новости в Центре стратегических разработок.
"Основной драйвер удешевления - падение цен на яйца (-20%) и сахар (-8,5%), цены остальных компонентов не превысили уровень инфляции. В дефляционных лидерах Вологодская область – минус 14,5%, а вот максимальная блинная инфляция оказалась на Чукотке (+11,4%)", - отметили в ЦСР.
Сотрудник жарит блины в кафе Теремок в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Названы российские города с самым большим числом блинных
17 февраля, 07:00
Из федеральных округов дешевле всего приготовление блинов обойдется в Приволжском федеральном округе - 97,62 рубля, а дороже всего - в Дальневосточном федеральном округе: 158,62 рубля. Самые дорогие ингредиенты - на Чукотке - 262,43 рубля, в Магаданской области 223,6 рубля и в Камчатском крае 185,29 рубля.
"В топ-10 российских регионов по наименьшей стоимости вошли Республика Мордовия, Пензенская, Ульяновская, Кировская, Нижегородская, Самарская и Оренбургская области, а также Чувашия, Удмуртия и Адыгея", - указали в ЦСР.
По их оценке, на среднюю зарплату россиянина можно напечь 51,5 тысячи блинов – на 19,3% больше, чем в прошлом году. Лидеры – Москва и Забайкалье – больше 100,3 и 76,2 тысячи блинов соответственно. Меньше всего – в Ингушетии и Чечне – порядка 18 тысяч блинов.
Блины с красной икрой - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Стало известно, во сколько обойдутся блины с икрой для всей семьи
16 февраля, 05:28
Среди стран ЕАЭС (в пересчете на российский рубль) самые дешевые блины – в Белоруссии и Киргизии: порция блинов обойдется в 97,57 и 104,2 рубля соответственно. В Казахстане блины будут стоить 114,09 рубля, а в Армении - в полтора раза дороже, чем в России – 167,52 рубля.
"По странам ЕАЭС структура цены примерно одинаковая – около 2/3 это молоко и яйца. В пересчете на средние зарплаты доступность блинов у наших соседей меньше, чем в России – в Белоруссии около 34 тысяч блинов, в Казахстане около 24 тысяч блинов", - отметили аналитики.
Также цена на тарелку из 40 блинов выше, чем в России (в полтора и более раз) обойдется в Сербии - 154,75 рубля, в Японии – в 198,7 рубля, в Канаде – 221,72 рубля. Дороже всего приготовление блюда обойдется в Израиле 279,21 рубля, зафиксировали в ЦСР.
Блины со сметаной - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Раскрыто, сколько россияне потратят на блины со сметаной на Масленницу
6 февраля, 05:05
 
РоссияБелоруссияЧукоткаЕвразийский экономический союзПразднование Масленицы
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
