Вместе с Масленицей в Россию пришла блинная дефляция

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Средняя стоимость набора продуктов для приготовления порции в 40 блинов по России снизилась за год на 4,7% - до 113,64 рубля, таким образом, в этом году вместе с Масленицей в страну пришла блинная дефляция, подсчитали для РИА Новости в Центре стратегических разработок.

"По странам ЕАЭС структура цены примерно одинаковая – около 2/3 это молоко и яйца. В пересчете на средние зарплаты доступность блинов у наших соседей меньше, чем в России – в Белоруссии около 34 тысяч блинов, в Казахстане около 24 тысяч блинов", - отметили аналитики.