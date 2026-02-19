Вместе с Масленицей в Россию пришла блинная дефляция

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Средняя стоимость набора продуктов для приготовления порции в 40 блинов по России снизилась за год на 4,7% - до 113,64 рубля, таким образом, в этом году вместе с Масленицей в страну пришла блинная дефляция, подсчитали для РИА Новости в Центре стратегических разработок.
"Основной драйвер удешевления - падение цен на яйца (-20%) и сахар (-8,5%), цены остальных компонентов не превысили уровень инфляции. В дефляционных лидерах Вологодская область – минус 14,5%, а вот максимальная блинная инфляция оказалась на Чукотке (+11,4%)", - отметили в ЦСР.
Из федеральных округов дешевле всего приготовление блинов обойдется в Приволжском федеральном округе - 97,62 рубля, а дороже всего - в Дальневосточном федеральном округе: 158,62 рубля. Самые дорогие ингредиенты - на Чукотке - 262,43 рубля, в Магаданской области 223,6 рубля и в Камчатском крае 185,29 рубля.
"В топ-10 российских регионов по наименьшей стоимости вошли Республика Мордовия, Пензенская, Ульяновская, Кировская, Нижегородская, Самарская и Оренбургская области, а также Чувашия, Удмуртия и Адыгея", - указали в ЦСР.
Среди стран ЕАЭС (в пересчете на российский рубль) самые дешевые блины – в Белоруссии и Киргизии: порция блинов обойдется в 97,57 и 104,2 рубля соответственно. В Казахстане блины будут стоить 114,09 рубля, а в Армении - в полтора раза дороже, чем в России – 167,52 рубля.
"По странам ЕАЭС структура цены примерно одинаковая – около 2/3 это молоко и яйца. В пересчете на средние зарплаты доступность блинов у наших соседей меньше, чем в России – в Белоруссии около 34 тысяч блинов, в Казахстане около 24 тысяч блинов", - отметили аналитики.