https://ria.ru/20260219/biznes-2075370993.html
Похожий на Эпштейна турок столкнулся с проблемами в бизнесе
Похожий на Эпштейна турок столкнулся с проблемами в бизнесе - РИА Новости, 19.02.2026
Похожий на Эпштейна турок столкнулся с проблемами в бизнесе
Страдающий от схожести со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном турок Рыфат Оздемир рассказал РИА Новости, что из-за сходства у него возникли проблемы в... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T06:31:00+03:00
2026-02-19T06:31:00+03:00
2026-02-19T07:27:00+03:00
кайсери
анкара (провинция)
сша
джеффри эпштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_52b55fb047b0fa6e647791e187b5ef06.jpg
https://ria.ru/20260217/klinton-2075047650.html
https://ria.ru/20260207/turtsiya-2072925259.html
кайсери
анкара (провинция)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407249_165:0:2894:2047_1920x0_80_0_0_84fcf3175ae4123f34e9763dce0fe336.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кайсери, анкара (провинция), сша, джеффри эпштейн
Кайсери, Анкара (провинция), США, Джеффри Эпштейн
Похожий на Эпштейна турок столкнулся с проблемами в бизнесе
РИА Новости: похожий на Эпштейна турок столкнулся с проблемами в бизнесе
СТАМБУЛ, 19 фев – РИА Новости. Страдающий от схожести со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном турок Рыфат Оздемир рассказал РИА Новости, что из-за сходства у него возникли проблемы в бизнесе.
Оздемир ранее рассказал, что в последнее время люди на улице в его родном городе Кайсери стали неприветливо на него смотреть, его жизнь превратилась в кошмар. Мужчина попросил сограждан перестать сравнивать его с Эпштейном и заявил, что планирует сменить прическу и отпустить бороду.
"Я декоратор, занимаюсь мебелью, ежедневно общаюсь с людьми, а из-за сложившейся ситуации у меня возникли проблемы с новыми заказами", - рассказал Оздемир.
"Я хотел отпустить бороду, чтобы перестать быть похожим на Эпштейна. В интернете с помощью приложения проверил, как буду выглядеть с бородой – оказалось, что с бородой буду точь-в-точь как Эпштейн, еще хуже, чем сейчас! Поэтому я передумал. Не знаю, что делать с внешностью", - отметил собеседник агентства. Оздемир на время покинул Кайсери и уехал в Анкару.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.