Похожий на Эпштейна турок столкнулся с проблемами в бизнесе

СТАМБУЛ, 19 фев – РИА Новости. Страдающий от схожести со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном турок Рыфат Оздемир рассказал РИА Новости, что из-за сходства у него возникли проблемы в бизнесе.

Оздемир ранее рассказал, что в последнее время люди на улице в его родном городе Кайсери стали неприветливо на него смотреть, его жизнь превратилась в кошмар. Мужчина попросил сограждан перестать сравнивать его с Эпштейном и заявил, что планирует сменить прическу и отпустить бороду.

"Я декоратор, занимаюсь мебелью, ежедневно общаюсь с людьми, а из-за сложившейся ситуации у меня возникли проблемы с новыми заказами", - рассказал Оздемир.

"Я хотел отпустить бороду, чтобы перестать быть похожим на Эпштейна. В интернете с помощью приложения проверил, как буду выглядеть с бородой – оказалось, что с бородой буду точь-в-точь как Эпштейн, еще хуже, чем сейчас! Поэтому я передумал. Не знаю, что делать с внешностью", - отметил собеседник агентства. Оздемир на время покинул Кайсери и уехал в Анкару.

Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна.