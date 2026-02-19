Рейтинг@Mail.ru
Похожий на Эпштейна турок столкнулся с проблемами в бизнесе
06:31 19.02.2026 (обновлено: 07:27 19.02.2026)
Похожий на Эпштейна турок столкнулся с проблемами в бизнесе
Похожий на Эпштейна турок столкнулся с проблемами в бизнесе
Похожий на Эпштейна турок столкнулся с проблемами в бизнесе
Страдающий от схожести со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном турок Рыфат Оздемир рассказал РИА Новости, что из-за сходства у него возникли проблемы в...
Похожий на Эпштейна турок столкнулся с проблемами в бизнесе

РИА Новости: похожий на Эпштейна турок столкнулся с проблемами в бизнесе

Флаг Турции
Флаг Турции. Архивное фото
СТАМБУЛ, 19 фев – РИА Новости. Страдающий от схожести со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном турок Рыфат Оздемир рассказал РИА Новости, что из-за сходства у него возникли проблемы в бизнесе.
Оздемир ранее рассказал, что в последнее время люди на улице в его родном городе Кайсери стали неприветливо на него смотреть, его жизнь превратилась в кошмар. Мужчина попросил сограждан перестать сравнивать его с Эпштейном и заявил, что планирует сменить прическу и отпустить бороду.
"Я декоратор, занимаюсь мебелью, ежедневно общаюсь с людьми, а из-за сложившейся ситуации у меня возникли проблемы с новыми заказами", - рассказал Оздемир.
"Я хотел отпустить бороду, чтобы перестать быть похожим на Эпштейна. В интернете с помощью приложения проверил, как буду выглядеть с бородой – оказалось, что с бородой буду точь-в-точь как Эпштейн, еще хуже, чем сейчас! Поэтому я передумал. Не знаю, что делать с внешностью", - отметил собеседник агентства. Оздемир на время покинул Кайсери и уехал в Анкару.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
